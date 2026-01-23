Xe hybrid hạ giá ngang xe thuần xăng, các hãng xe đua nhau 'đổ hàng' - doanh số 2026 liệu có bùng nổ?

Thị trường ô tô Việt Nam đang đứng trước giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi xe hybrid dự báo sẽ tạo ra làn sóng bùng nổ trong năm 2026. Thực tế này đã được chuẩn bị từ bước đà tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe hybrid trong năm 2025 đạt 14.171 xe. Con số này tương ứng với mức tăng trưởng 44% so với năm 2024.

Mẫu xe Doanh số 2025 (xe) Doanh số 2024 (xe) Tăng trưởng Toyota Innova Cross HEV 3.021 2.461 +22,75% Toyota Corolla Cross HEV 2.926 1.602 +82,65% Hybrid Toyota Camry HEV 1.595 296 +438,85% Toyota Yaris Cross HEV 669 879 -23,89% Toyota Alphard HEV 156 18 +766,67% Toyota Corolla HEV 22 94 -76,60% Honda CR-V eHEV 1.888 1.808 +4,42% Honda HR-V eHEV 889 --- --- Honda Civic eHEV 266 97 +174,23% Suzuki XL7 HEV 2.633 1.315 +100,23% Suzuki Ertiga HEV --- 1200 --- Kia Sorento HEV 106 96 +10,42% Tổng kết 14.171 9.866 44%

Các mẫu xe hybrid được ưa chuộng nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay chủ yếu đến từ những thương hiệu Nhật Bản như Toyota và Honda.

Riêng với Toyota, doanh số xe hybrid của hãng năm 2025 đạt 8.389 chiếc, tăng tới 58% so với năm 2024. Đáng chú ý, trong khi tổng doanh số toàn hãng đạt 71.954 xe (tăng 8%), thì tốc độ tăng trưởng của dòng xe hybrid lại cao gấp hơn 7 lần mức tăng chung. Các mẫu Innova Cross HEV với 3.021 xe và Corolla Cross HEV với 2.926 xe đang góp phần củng cố vị thế của hãng.

Honda cũng thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ với dòng e:HEV trên các mẫu CR-V, HR-V và Civic. Cụ thể, dòng hybrid của Honda đã đạt doanh số cộng dồn 3.043 xe tính đến hết tháng 12/2025. Trong đó, CR-V eHEV đóng góp 1.888 xe dù mức giá của mẫu xe này là không rẻ trong phân khúc (1,259 tỷ đồng).

Đây cũng là minh chứng cho xu hướng lựa chọn xe xanh của người dân đang dịch chuyển rõ rệt sang các dòng xe hybrid kết hợp xăng và điện.

Các mẫu xe hybrid đến từ Nhật Bản đang được đón nhận tại thị trường Việt Nam.

Yếu tố quan nhất thúc đẩy thị trường xe hybrid tăng trưởng năm 2026 đến từ những thay đổi về chính sách thuế. Từ ngày 1/1/2026, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi chính thức có hiệu lực. Quy định mới cho phép các dòng xe hybrid tự sạc (HEV) được áp mức thuế suất chỉ bằng 70% so với xe chạy xăng cùng dung tích xi-lanh.

Sự điều chỉnh này tác động trực tiếp lên giá bán niêm yết của các dòng xe phổ biến trên thị trường. Điển hình là mẫu Toyota Corolla Cross HEV ghi nhận mức giảm giá 40 triệu đồng từ ngày 20/01/2026. Mức giá khởi điểm của mẫu xe này lùi về mức 865 triệu đồng. Các dòng xe khác như Toyota Yaris Cross HEV, Alphard HEV hay Camry HEV cũng có những đợt điều chỉnh giá bán tương ứng để phù hợp với mức thuế mới.

Việc giá xe hybrid dần tiệm cận với xe xăng cùng phân khúc đã xóa bỏ rào cản lớn nhất đối với người tiêu dùng là chi phí đầu tư ban đầu cao. Khi mức chênh lệch giá chỉ còn khoảng vài chục triệu đồng, lợi ích về kinh tế lâu dài từ việc tiết kiệm nhiên liệu trở nên rõ ràng và thuyết phục hơn.

Nhiều mẫu xe hybrid đến từ các thương hiệu Trung Quốc sẽ về Việt Nam trong năm 2026.

Bên cạnh yếu tố giá thành, sự gia tăng nhanh chóng về chủng loại sản phẩm cũng góp phần mở rộng quy mô thị trường, tiêu biểu là sự đổ bộ của các thương hiệu ô tô Trung Quốc. Những nhà sản xuất như Omoda & Jaecoo, BYD hay Lynk&Co đang tích cực đưa các dòng xe hybrid cắm sạc (PHEV) về Việt Nam.

Các mẫu xe được ra mắt thời điểm cuối năm 2025 như: Lynk&Co 08, BYD M9, BYD Seal 5,... riêng Omoda & Jaecoo hãng đã lên kế hoạch ra mắt tới 16 mẫu xe mới trong năm 2026. Danh mục sản phẩm ra mắt của Omoda & Jaecoo trải rộng từ các dòng hybrid (HEV), plug-in hybrid (SHS), xe thuần điện (BEV).

Những mẫu xe này thường sở hữu hàm lượng công nghệ cao và cấu hình vận hành mới lạ. Các hãng xe cũng cam kết về thời gian bảo hành pin dài, thường là từ 8 - 10 năm hoặc từ 160 nghìn - 1 triệu km.

Khả năng vận hành độc lập, linh hoạt cùng mức tiêu thụ nhiên liệu thấp (chỉ khoảng 3L/100 km trong đô thị với một số mẫu xe) giúp xe hybrid có ưu thế trong mắt người dùng ở các thành phố lớn, nơi thường xuyên đối mặt với tình trạng tắc đường.

Tổng hòa các yếu tố từ nền tảng tăng trưởng 44% của năm trước, việc áp dụng ưu đãi giảm thuế TTĐB và mở rộng danh mục sản phẩm, sẽ trở thành "cú hích" trực tiếp giúp dòng xe hybrid thiết lập những kỷ lục doanh số mới tại thị trường Việt Nam trong năm 2026.

Sự dịch chuyển này không chỉ mang tính nhất thời mà đang định hình lại cấu trúc thị trường, đưa xe lai điện từ vị thế lựa chọn thay thế dần trở thành dòng sản phẩm chủ đạo trong lộ trình xanh hóa giao thông nội địa.



