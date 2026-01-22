Hãng xe "an toàn nhất" ra mắt xe điện đầu tiên trên thế giới có AI Google Gemini, chạy 810 km/sạc

Hãng xe "an toàn nhất" ra mắt xe điện đầu tiên trên thế giới có AI Google Gemini.
Văn Chế |
Ngày 21 tháng 1 năm 2026, Volvo đã gây chấn động khi ra mắt EX60, chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới xây dựng xoay quanh trí tuệ nhân tạo Google Gemini.
