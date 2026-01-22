HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hãng xe "an toàn nhất" ra mắt xe điện đầu tiên trên thế giới có AI Google Gemini, chạy 810 km/sạc

Văn Chế |

Ngày 21 tháng 1 năm 2026, Volvo đã gây chấn động khi ra mắt EX60, chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới xây dựng xoay quanh trí tuệ nhân tạo Google Gemini.

Hãng xe "an toàn nhất" ra mắt xe điện đầu tiên trên thế giới có AI Google Gemini.

Phát hiện "đội quân thép" âm thầm chở 100 tấn hàng, di chuyển sát nhau, hoạt động xuyên đêm
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

xe điện

báo mới

Volvo

EX60

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại