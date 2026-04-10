Xe Geely cán mốc 1.200 đơn đặt hàng sau 5 ngày ra mắt: Có mẫu chạy kỷ lục 1.800km với 1 lần sạc/đổ xăng

Kỷ lục doanh số

Không nằm ngoài làn sóng thành công toàn cầu, bộ đôi Geely EX2 và EX5 EM-i đã tạo nên "cú hích" lớn với 1.200 đơn đặt hàng chỉ sau 5 ngày ra mắt tại Việt Nam. Đây là bộ đôi xe năng lượng mới vừa được Geely ra mắt người dùng Việt vào cuối tháng 3 vừa qua.

Trước khi chính thức cập bến thị trường Việt Nam vào cuối tháng 3 năm 2026, bộ đôi xe năng lượng mới cũng đạt thành tích kỷ lục về doanh số, góp phần củng cố vị thế 20 thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới của Geely. Theo báo cáo bán hàng mới nhất, tổng doanh số tháng 3/2026 của tập đoàn đạt 233.031 xe. Điểm sáng lớn nhất thuộc về phân khúc xe Hybrid cắm sạc (PHEV) với 56.762 xe bàn giao, đạt mức tăng trưởng kỷ lục 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự bùng nổ này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi dòng xe chiến lược Geely EX5 EM-i (hay còn gọi là Geely STARRAY EM-i trên thị trường quốc tế). Tại Malaysia, phiên bản "anh em" Proton eMas 7 PHEV ghi nhận doanh số 646 xe ngay trong tháng đầu mở bán, gấp đôi doanh số bản thuần điện. Trong khi đó, mẫu xe điện cỡ nhỏ Geely EX2 lại đang là "ngôi sao" tại Thái Lan khi chiếm tới 78,2% tỷ trọng đơn hàng của hãng tại Triển lãm Bangkok Motor Show 2026. Đặc biệt, mảng xuất khẩu của tập đoàn ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ lên đến 120%, cho thấy sức cạnh tranh mạnh mẽ của thương hiệu trên phạm vi toàn cầu.

Không chỉ gây tiếng vang trên thị trường quốc tế, Geely EX5 EM-i đã lập tức khẳng định vị thế tại Việt Nam khi được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận xác lập 3 kỷ lục ấn tượng ngay trong lễ ra mắt: SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất - đạt 228,3 km, SUV PHEV có tổng quãng đường di chuyển dài nhất sau một lần nạp đầy (xăng và điện) đạt 1.823,7 km và SUV PHEV có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình hỗn hợp thấp nhất: chỉ 3,02 lít/100 km.

Geely EX5 EM-i ra mắt thị trường Việt Nam hôm 28/3.

Sức mạnh vượt trội này bắt nguồn từ hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L có hiệu suất nhiệt kỷ lục 46,5% và mô-tơ điện mạnh mẽ. Được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện toàn cầu GEA, EX5 EM-i mang đến không gian nội thất đẳng cấp với màn hình trung tâm 15,4 inch, chip Dragon Eagle-1 và hệ thống 16 loa Flyme Sound sống động. Đặc biệt, mẫu xe này còn bảo vệ người dùng tối đa khi đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ cả hai tổ chức uy tín là Euro NCAP và ANCAP.

Hiện tại, Geely EX5 EM-i được phân phối chính thức với các mức giá cụ thể như sau: Bản Pro: 789.000.000 VNĐ, Bản Max: 909.000.000 VNĐ và Bản Ultra: 969.000.000 VNĐ.

Song hành cùng EX5 EM-i là mẫu xe điện cỡ nhỏ Geely EX2, lời giải hoàn hảo cho di chuyển đô thị bền vững. Trước khi về Việt Nam, EX2 đã đạt cột mốc 500.000 xe bán ra chỉ sau 14 tháng tại Trung Quốc.

EX2 vẫn sở hữu cấu hình 5 chỗ rộng rãi, hệ điều hành Flyme Auto, màn hình lớn 14,6 inch và hệ dẫn động cầu sau kết hợp treo đa liên kết hiếm hoi trong phân khúc. Thiết kế hiện đại của mẫu xe này đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế như European Product Design Award 2024.

Giá bán lẻ chính thức của Geely EX2 tại Việt Nam cho Bản Pro: 459.000.000 VNĐ và Bản Max: 499.000.000 VNĐ.

Để đáp lại sự tin tưởng của người tiêu dùng, Geely Việt Nam cho biết, đang nỗ lực tối ưu chuỗi cung ứng với lộ trình bàn giao xe dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 6/2026. Điều này đảm bảo những chiếc xe đầu tiên sẽ sớm lăn bánh trên đường phố Việt Nam đúng kế hoạch.

Geely EX2 tại Việt Nam.

Phủ sóng trạm sạc

Để hiện thực hóa cam kết chuyển đổi xanh và hỗ trợ khách hàng tối đa, hiện tại, Geely Việt Nam cùng nhà phân phối Tasco Auto đang quyết liệt mở rộng hệ sinh thái hạ tầng xe điện tại thị trường trong nước. Điểm nhấn quan trọng là sự hợp tác chiến lược giữa Tasco Auto và Esky nhằm hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành 55 trạm sạc nhanh DC ngay trong Quý 2/2026.

Không dừng lại ở đó, mạng lưới này còn được cộng hưởng mạnh mẽ thông qua thỏa thuận chia sẻ hạ tầng với Ford Việt Nam. Theo lộ trình, đến hết năm 2026, Tasco Auto dự kiến hoàn tất phủ sóng trạm sạc tại hệ thống showroom và các công trình thuộc hệ sinh thái Tasco trên toàn quốc với hơn 55 trụ sạc nhanh. Cùng với sự đầu tư 34 trụ sạc từ phía Ford Việt Nam tại các vị trí trọng điểm, ghi nhận đến hết năm 2026, mạng lưới cộng hưởng này sẽ mang đến 89 điểm sạc, cung cấp giải pháp năng lượng xuyên suốt cho khách hàng trên mọi hành trình.

Trụ sạc DC tại Hà Nội.

Bên cạnh hạ tầng công cộng, người dùng còn có thể chủ động năng lượng với trụ sạc tại gia hoặc bộ sạc cầm tay 3.5kW linh hoạt, cho phép nạp điện dễ dàng từ nguồn dân dụng trong các tình huống khẩn cấp. Mọi trải nghiệm sạc xe đều được số hóa theo mô hình "Một điểm chạm" qua ứng dụng VETC; từ việc định vị trạm sạc, kiểm tra tình trạng trụ trống đến thanh toán không tiền mặt, tất cả đều diễn ra liền mạch và thuận tiện.