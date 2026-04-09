Giá vàng lao dốc, chênh lệch mua - bán cao kỷ lục!

H.Linh |

Giá vàng miếng SJC đã giảm 3,5 triệu đồng chỉ sau 1 đêm.

Giá vàng giảm mạnh

Thị trường vàng trong nước sáng nay chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm giá mạnh sau khi giá vàng thế giới sụt giảm từ đỉnh cao. Theo ghi nhận, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các đơn vị lớn đều được điều chỉnh giảm sâu so với chốt phiên ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC được niêm yết chiều mua vào ở mức 171 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 175 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn tròn 999.9, Phú Quý niêm yết giá mua vào 171 triệu đồng/lượng và bán ra 174 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại Phú Quý.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm rất mạnh, lên tới 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 167,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá vàng cũng không nằm ngoài xu hướng lao dốc. DOJI hiện giao dịch vàng miếng quanh ngưỡng 171 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 175 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Mức giảm này tương đương với SJC, cho thấy sự đồng nhất trong phản ứng của thị trường nội địa trước áp lực quốc tế.

Đà giảm mạnh của phiên giao dịch này đã cắt đứt chuỗi ngày tăng trưởng ấn tượng trước đó, đẩy chênh lệch mua - bán nới rộng lên tới 4 triệu đồng/lượng.﻿

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới rạng sáng nay (giờ Việt Nam) đã mất mốc 4.800 USD/ounce, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.715 USD/ounce, giảm hơn 100 USD/ounce so với mức cao nhất phiên trước đó. Nguyên nhân được cho là do thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran giúp giải tỏa tâm lý lo ngại lạm phát, khiến nhà đầu tư chuyển dịch dòng tiền sang các kênh rủi ro hơn.

Đối với các kim loại quý khác, kết phiên 8/4, giá bạc giao ngay tăng 3,3% lên 75,35 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% xuống 2.027 USD/ounce và palladium tăng 7,6% lên 1.581,33 USD/ounce.

Dựa trên tài liệu phân tích thị trường vàng tuần 2 tháng 4, có thể thấy trước cú rơi hôm nay, giá vàng SJC đã trải qua một tuần tăng trưởng ổn định.

Kết thúc tuần trước, giá vàng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 171 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 0,93% so với tuần trước đó. Dòng tiền liên tục đổ vào vàng do lo ngại xung đột tại eo biển Hormuz và tình trạng lạm phát toàn cầu.

Tuy nhiên, báo cáo phân tích cũng cảnh báo rằng: "Dữ liệu thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và không lường trước được".

Thực tế phiên giao dịch ngày 9/4 đã chứng minh nhận định này khi giá vàng quay đầu giảm cực nhanh ngay khi có tín hiệu hạ nhiệt địa chính trị.

Giá bạc hôm nay

Thị trường bạc cũng ghi nhận những nhịp điều chỉnh đáng kể sau tuần tăng trưởng mạnh. Theo cập nhật từ Phú Quý, giá bạc thỏi mua - bán đang giao dịch quanh mức 72,12 - 74,399 triệu đồng/kg.

So với mức đỉnh của tuần, giá bạc đã giảm nhẹ, cho thấy áp lực chốt lời đang hiện hữu rõ rệt trên toàn thị trường kim loại quý.﻿

Giá bạc khá ổn định trong tuần qua.

Khác với sự cẩn trọng của vàng, thị trường bạc tuần qua cho thấy sức bật mạnh mẽ hơn hẳn. Theo tài liệu phân tích của Phú Quý, giá bạc thỏi tuần qua đã bật tăng tới 4,62%. Vào thời điểm đầu tuần 2 tháng 4 (ngày 06/04/2026), giá bạc thỏi Phú Quý ghi nhận ở mức 73,11 - 75,38 triệu đồng/kg (mua - bán). Đà tăng này được thúc đẩy bởi sự hồi phục của nhu cầu công nghiệp và việc các nhà đầu tư cá nhân coi bạc là phương án thay thế kinh tế hơn khi vàng neo ở mức giá quá cao.

Tuy nhiên, nhịp giảm nhẹ trong sáng nay (về mức 74,399 triệu đồng/kg bán ra) cho thấy bạc cũng đang bước vào giai đoạn tái thiết lập mặt bằng giá mới sau khi tăng trưởng.﻿

Giá vàng tăng rất mạnh: SJC và vàng nhẫn "vọt ga" 4,5 triệu đồng/lượng
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
