Giá vàng tăng rất mạnh: SJC và vàng nhẫn "vọt ga" 4,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng phi mã

Thị trường kim loại quý trong nước và thế giới đang chứng kiến những biến động cực kỳ mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày hôm nay, 08/04/2026. Ghi nhận thực tế cho thấy, giá vàng tại các đơn vị lớn như SJC, Doji, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt bật tăng "phi mã", phá vỡ nhiều mốc kháng cự quan trọng. Nhìn chung, mặt bằng giá vàng trong nước hôm nay đã tăng trung bình từ 1,5% đến 2% chỉ sau một đêm.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, tại Bảo Tín Mạnh Hải, các sản phẩm vàng nhẫn Kim Gia Bảo cũng được điều chỉnh tăng mạnh, đạt mức bán ra là 175,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 4,48 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại thương hiệu này đang mua vào 17,4 triệu đồng/lượng – bán ra 17,7 triệu đồng/lượng, tăng thêm 4,5 triệu đồng/lượng (phiên chiều qua ngày 07/04 niêm yết ở mức khoảng 172,5 triệu đồng/lượng).﻿

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh trong sáng nay.

Thương hiệu Phú Quý cũng không nằm ngoài xu hướng khi đẩy giá vàng miếng SJC lên mức 173,8 triệu đồng/lượng mua vào và 177 triệu đồng/lượng bán ra. Đối với vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9, mức giá bán ra hiện đang neo ở mốc 176,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại thị trường TP.HCM được niêm yết ở mức 174 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 177 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với chốt phiên ngày hôm qua, mỗi lượng vàng SJC đã tăng thêm khoảng 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng rất ấn tượng trong một thời gian ngắn, cho thấy lực cầu trên thị trường đang rất lớn.

Tại tập đoàn Doji, giá vàng cũng ghi nhận sự nhảy vọt tương tự. Vàng SJC bán lẻ được niêm yết quanh mức 174 triệu đồng/lượng mua vào và 177,7 triệu đồng/lượng bán ra. Đặc biệt, dòng sản phẩm Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của Doji cũng tăng mạnh, đạt ngưỡng 177 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, cho thấy sức nóng lan tỏa sang cả phân khúc vàng nhẫn.

Giá vàng thế giới﻿

Nguyên nhân của đà tăng này chủ yếu bắt nguồn từ giá vàng thế giới. Trên sàn giao dịch quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) đã chính thức vượt ngưỡng 4.807,78 USD/ounce. Sự suy yếu của đồng USD cùng với những lo ngại về bất ổn địa chính trị và lạm phát toàn cầu đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn đổ mạnh vào kim loại quý. Với tỷ giá USD/VND hiện đang ở mức 26.111 (mua vào) - 26.361 (bán ra), giá vàng trong nước vẫn đang duy trì khoảng cách khá xa so với giá thế giới quy đổi.

Giá bạc hôm nay

Cùng nhịp tăng với giá vàng, thị trường giá bạc hôm nay cũng chứng kiến những bước tiến đáng kể. Dù thường có độ trễ hơn so với vàng, nhưng trong phiên sáng ngày 08/04/2026, giá bạc tại Phú Quý đã ghi nhận những sắc xanh rực rỡ trên bảng điện tử.

Cụ thể, mặt hàng Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) đang được niêm yết ở mức mua vào là 2,871 triệu đồng/lượng và bán ra là 2,96 triệu đồng/lượng.

So với các khung giờ giao dịch sớm hơn trong ngày (như lúc 8h31), giá bạc đã tăng thêm khoảng 15.000 đồng/lượng. Nếu tính theo đơn vị kilogram, giá bạc thỏi 999 tại Phú Quý hiện đang đứng ở mức mua vào 76,559 triệu đồng/kg và bán ra 78,933 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, mặt hàng Đồng bạc mỹ nghệ 999 có mức giá bán ra cao hơn hẳn, lên tới 3,378 triệu đồng/lượng (tương đương khoảng 337,8 nghìn đồng/chỉ). Sự tăng trưởng của giá bạc được đánh giá là nhờ vào nhu cầu công nghiệp phục hồi và tâm lý tích trữ kim loại quý của người dân.

Với việc giá vàng và bạc liên tục biến động, người dân và nhà đầu tư cần hết sức thận trọng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện đang được các nhà đài nới rộng từ 3 triệu đến 4 triệu đồng/lượng đối với vàng, điều này đồng nghĩa với việc rủi ro cho người mua đuổi là rất lớn nếu thị trường có nhịp điều chỉnh giảm đột ngột.﻿