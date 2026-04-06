Việt Nam đang có một "mỏ vàng" mới, nhìn từ sự kiện 7.000 người "băng rừng, vượt núi" tại Đà Lạt

Tại Diễn đàn Kinh tế thể thao 2026 diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, các chuyên gia nhận định thể thao Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một ngành kinh tế thực thụ với đóng góp ngày càng lớn vào GDP. Số liệu báo cáo cho thấy ngành kinh tế thể thao nội địa đang duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định từ 8-15% mỗi năm, dự kiến sẽ xác lập quy mô từ 8-10 tỷ USD vào năm 2030.

Trong bức tranh tăng trưởng chung đó, mảng sự kiện — đặc biệt là các giải chạy Marathon và Trail (chạy địa hình) — đang chứng minh sức hút mãnh liệt với sự nhập cuộc quyết liệt của khối tư nhân. Tính đến tháng 3/2026, chuỗi các sự kiện chạy bộ trên toàn quốc đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt người tham gia, biến mỗi cung đường chạy không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là một "hệ sinh thái" kinh tế giàu tiềm năng, thúc đẩy mạnh mẽ các dịch vụ du lịch, lưu trú và hạ tầng công nghệ đi kèm.

Nhiều giải chạy lớn tại Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ từ khoảng vài nghìn người (năm 2018-2019) lên đến 10.000 - 15.000 người vào năm 2024-2025.

Riêng các giải chạy địa hình (Trail) như Dalat Ultra Trail mới diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua đã chạm mốc 7.000 vận động viên. Khi quy mô vận động viên chạm mốc hàng nghìn người trên những cung đường dài tới 100km, việc quản lý không còn dừng lại ở nhân sự mà nằm ở hạ tầng công nghệ. Tại Dalat Ultra Trail 2026 — giải đấu thuộc hệ thống Asia Trail Master do Công ty Cổ phần Vietnam MTB Series tổ chức, bài toán này đã được giải quyết bằng việc thiết lập một mạng lưới liên lạc chuyên dụng từ Hytera nhằm thay thế cho hệ thống sóng viễn thông thường xuyên chập chờn tại vùng núi Tây Nguyên .

Việc triển khai các công nghệ liên lạc tích hợp nhằm đảm bảo kết nối xuyên suốt và an toàn cho các giải chạy là giải pháp then chốt.

"Địa hình hiểm trở đòi hỏi một giải pháp liên lạc không chỉ đáng tin cậy mà còn phải linh hoạt. Mô hình kết hợp (hybrid) của Hytera đã cung cấp cho đội ngũ của chúng tôi sự kết nối cần thiết, giúp điều phối nhịp nhàng và phản ứng nhanh chóng trong những tình huống quan trọng nhất”, bà Vũ Thị Hoài Thương, Đồng sáng lập Công ty Cổ phần Vietnam MTB Series, nhấn mạnh.

Để đáp ứng những yêu cầu khắt khe này, Hytera đã triển khai giải pháp liên lạc mạnh mẽ kết hợp giữa công nghệ Bộ đàm qua mạng di động (PoC) và Bộ đàm kỹ thuật số (DMR). Các dòng bộ đàm PoC P30 và DMR BD Series đã trở thành cầu nối thông tin tức thì giữa ban tổ chức, đội ngũ an ninh, y tế và tình nguyện viên.

Bên cạnh đó, hệ thống liên lạc được tăng cường với trạm khuyếch đại tín hiệu HM788 SFR - đóng vai trò mở rộng vùng phủ, giúp cải thiện độ nhạy thu và đảm bảo chất lượng liên lạc ngay cả trong vùng tín hiệu yếu ở các khu vực rừng sâu, đồi núi của đường chạy.

Đánh giá về tính hiệu quả của dự án, ông Nguyễn Lê Thuật, Giám đốc Kinh doanh Hytera Việt Nam, cho biết: “Dự án này tiếp tục là minh chứng thực tế cho thấy năng lực vận hành ổn định của Hytera trong môi trường phức tạp và cự ly dài. Chúng tôi tự hào khi góp phần bảo đảm an toàn cho một sự kiện thể thao tầm cỡ, đóng góp vào văn hóa thể thao sôi động tại Việt Nam” .

Rõ ràng việc chú trọng đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật chuyên dụng cho thấy tư duy vận hành bài bản của các nhà tổ chức giải chạy hiện nay. Khi các giải chạy địa hình không còn là những cuộc dạo chơi nhỏ lẻ mà trở thành những sự kiện tầm cỡ quốc tế, sự an toàn dựa trên nền tảng công nghệ chính là thước đo quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của "mỏ vàng" kinh tế thể thao Việt Nam.



