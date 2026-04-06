Giá vàng giảm mạnh, vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi"

Sáng nay, ngày 6/4/2026, thị trường vàng trong nước chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm khá mạnh sau chuỗi ngày neo cao. Những biến động từ tình hình địa chính trị thế giới và áp lực chốt lời đã khiến bảng giá tại các đơn vị lớn như Bảo Tín Minh Châu, SJC và Phú Quý đồng loạt "đổi màu".

So với phiên giao dịch ngày 5/4/2026 (khi mức giá SJC phổ biến ở ngưỡng 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng), giá vàng sáng nay đã giảm khoảng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Riêng vàng nhẫn tại một số đơn vị cũng giảm từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng hôm nay 6/4: SJC và vàng nhẫn đồng loạt "bốc hơi" triệu đồng

Dựa trên dữ liệu mới nhất từ các hệ thống kinh doanh, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC) sáng nay đã giảm đáng kể so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể:

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu: Mua vào 16,81 triệu đồng/chỉ - Bán ra 17,11 triệu đồng/chỉ (tương đương 168,1 - 171,1 triệu đồng/lượng).

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu: Mua vào 16,81 triệu đồng/chỉ - Bán ra 17,11 triệu đồng/chỉ.Quà mừng bản vị vàng BTMC: Mua vào 16,81 triệu đồng/chỉ - Bán ra 17,11 triệu đồng/chỉ.

Vàng miếng SJC (niêm yết tại BTMC): Mua vào 17,01 triệu đồng/chỉ - Bán ra 17,31 triệu đồng/chỉ (170,1 - 173,1 triệu đồng/lượng).

Giá vàng hôm nay 6/4 giảm mạnh. Tham khảo bảng giá tại Bảo Tín Minh Châu.

Thị trường ghi nhận sự sụt giảm đồng bộ tại tất cả các thương hiệu lớn như SJC hay Phú Quý.

Tại hệ thống SJC (Cập nhật lúc 08:32):

Vàng miếng SJC (loại 1L, 10L, 1KG): Mua vào 170,1 - Bán ra 173,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Mua vào 169,9 - Bán ra 172,9 triệu đồng/lượng.

Nữ trang 99,99%: Mua vào 167,9 - Bán ra 171,4. Nữ trang 68%: Mua vào 107,814 - Bán ra 116,714 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống Phú Quý (Cập nhật lúc 10:29):

Vàng miếng SJC: Mua vào 170,1 - Bán ra 173,1 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Mua vào 169,9 - Bán ra 172,9.

Vàng trang sức 999.9: Mua vào 168,5 - Bán ra 172,0.

Vàng 999.0 phi SJC: Mua vào 156,0 - Bán ra 171,9.

Hiện tại, giá vàng miếng SJC tại cả ba đơn vị Bảo Tín Minh Châu, SJC và Phú Quý đang có sự thống nhất cao, niêm yết quanh mức 170,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 173,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch mua - bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới﻿

Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 4.630,57 USD/ounce. Đây là một cú rơi sâu so với mức đỉnh gần 4.800 USD/ounce vào tuần trước.

Dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến làm tăng khả năng FED sẽ giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn, khiến đồng USD mạnh lên và gây áp lực trực tiếp lên kim loại quý.﻿

Những thông tin mới xoay quanh thỏa thuận vận chuyển qua Eo biển Hormuz và các động thái từ chính quyền ông Donald Trump đã làm giảm bớt tâm lý lo ngại chiến tranh bùng nổ ngay lập tức, khiến dòng tiền trú ẩn an toàn rút bớt khỏi vàng.

Hầu hết các chuyên gia đều đưa ra lời khuyên thận trọng đối với các nhà đầu tư. Khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới hiện vẫn đang ở mức rất cao (khoảng 24 - 26 triệu đồng/lượng) và chênh lệch mua - bán vẫn ở mức tiềm ẩn rủi ro.