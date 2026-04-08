Việt Nam lọt nhóm cao nhất thế giới ở một chỉ số công nghệ: Khi tương tác là "mỏ vàng"

Với 93% doanh nghiệp Việt ứng dụng các công cụ AI trên nền tảng số - thuộc nhóm cao nhất thế giới, Việt Nam đang dần trở thành một thị trường tiên phong về thương mại hội thoại và hành vi khám phá dựa trên AI. Theo nghiên cứu của Kantar năm 2025, 89% người trưởng thành tại Việt Nam trao đổi với doanh nghiệp qua tin nhắn ít nhất mỗi tuần một lần, và 78% đánh giá tích cực về những phản hồi từ chatbot AI.

Ở góc độ doanh nghiệp, nghiên cứu của Deloitte cho thấy 86% doanh nghiệp vừa và nhỏ ghi nhận tăng trưởng doanh thu từ quảng cáo cá nhân hóa. Khi sử dụng các công cụ AI của Meta như tính năng AI trong Advantage+, hiệu quả được cải thiện rõ rệt, với mức tăng trung bình 20% lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS). Đây là những dữ liệu được Meta đưa ra trước thềm sự kiện Meta Growth Summit 2026.

Những dữ liệu này cho thấy cả doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Việt Nam đều đang tích cực đón nhận thương mại dựa trên AI ở quy mô lớn, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy các giải pháp đổi mới, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao và mở ra những cơ hội tăng trưởng mới.

Trước một thị trường đang đầy tiềm năng khi ứng dụng AI, đại diện của Meta cho biết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi với AI doanh nghiệp. Một trong những hoạt động được triển khai chính là ra mắt Trợ lý Kinh doanh Business AI trên Messenger, Trợ lý Quảng cáo Meta AI bản Beta hỗ trợ tiếng Việt, cùng các công cụ sáng tạo và sản xuất video mới (Thuyết minh và dịch tự động bằng GenAI, Quảng cáo Xu hướng Reels, Trung tâm Quảng cáo Hợp tác...) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam mở rộng quy mô và gia tăng tầm ảnh hưởng.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, chia sẻ: "Nhắn tin hiện vẫn là kênh tương tác được người Việt ưu tiên khi kết nối với thương hiệu. Thông qua việc ra mắt Business AI trên Messenger, chúng tôi đang đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với mọi doanh nghiệp. Không chỉ tương tác với khách hàng 24/7, đơn giản hoá trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu khách hàng, công cụ này còn đóng vai trò như một phần của doanh nghiệp, phản ánh hiểu biết kinh doanh và tiếng nói thương hiệu, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả, mở rộng quy mô và phát huy tối đa tiềm năng.”

Dẫn chứng về tiềm năng của giải pháp mới, đại diện Meta cho biết, HADAKI, thương hiệu thương mại điện tử Việt Nam chuyên về đồ bảo hộ thể thao và chống chấn thương đã ứng dụng Business AI trên Messenger để xử lý số lượng lớn yêu cầu của khách hàng mỗi ngày. Kết quả, HADAKI ghi nhận mức tăng 20% tỷ lệ chuyển đổi, tăng gấp đôi khả năng xử lý tin nhắn và cải thiện giá trị đơn hàng trung bình nhờ hỗ trợ kịp thời, chính xác 24/7.