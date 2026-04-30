'Xe điện Trung Quốc rẻ thật, nhưng cái giá tôi phải trả không nằm ở tiền'

Không phải quyết định mua xe nào cũng bắt đầu từ sự hợp lý. Có những lựa chọn đến từ sự tò mò, từ mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, và cả từ cảm giác muốn tự mình kiểm chứng những điều người khác còn hoài nghi. Tôi mua một chiếc ô tô cỡ B - xe điện Trung Quốc - vào tháng 3/2025 trong một bối cảnh như vậy. Một lựa chọn có tính toán, nhưng cũng đầy chấp nhận.

Tập làm quen với những điều "khó chịu"

Tôi mua chiếc xe này với mong muốn trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ, thay vì tiếp tục đi theo những cái tên quen thuộc đến từ Nhật, Hàn hay thương hiệu nội địa. Nhưng ngay từ đầu, tôi hiểu rõ một điều, đó là mình đang bước vào một hệ sinh thái chưa hoàn chỉnh. Xe có thể tốt, công nghệ có thể hấp dẫn, nhưng hạ tầng sạc thì chưa.

Những ngày đầu nhận xe, cảm xúc không chỉ là hào hứng. Nó đi kèm với sự dè chừng. Sạc pin nhanh chóng trở thành vấn đề lớn nhất. Trong khu vực trung tâm TP.HCM, số lượng trạm sạc lúc đó rất hạn chế, chỉ loanh quanh chưa đến 10 điểm có thể sử dụng. Việc tìm được trạm đã khó, việc trạm hoạt động ổn định còn khó hơn.

Không ít lần tôi rơi vào tình huống pin xuống thấp còn khoảng 10-15%, chạy đến trạm theo ứng dụng chỉ dẫn nhưng lại không thể sạc. Hệ thống vẫn báo hoạt động bình thường, nhưng thực tế thì không. Cảm giác khi đó rất rõ ràng, vừa lo lắng vì không biết có đủ pin để về không, vừa bực vì mình không có phương án thay thế.

Khi rời khỏi trung tâm, mọi thứ còn trở nên căng thẳng hơn. Ở vùng ngoại ô, trạm sạc gần như không tồn tại. Tôi buộc phải thay đổi cách sử dụng xe. Mỗi chuyến đi đều cần tính toán kỹ lưỡng, từ quãng đường, mức tiêu hao pin, đến phương án dự phòng nếu trạm sạc trên tuyến đường di chuyển gặp sự cố.

Có những lúc tôi ngồi trước điện thoại, kiểm tra từng điểm sạc, đọc đánh giá người dùng, cân nhắc từng lựa chọn. Tôi vẫn hay nói vui rằng từ khi đi xe điện, tôi làm toán tốt hơn. Nhưng thực tế, đó là kỹ năng bắt buộc nếu không muốn rơi vào thế bị động.

Đánh đổi để có trải nghiệm

Không chỉ là câu chuyện hạ tầng, áp lực từ bên ngoài cũng là một phần không thể tránh. Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn nhận về không ít phản ứng tiêu cực từ gia đình và bạn bè. Những câu hỏi quen thuộc lặp lại nhiều lần, xoay quanh độ bền, độ tin cậy, và cả tương lai của hãng xe tại Việt Nam.

Hàng loạt câu hỏi như lý do chọn xe Trung Quốc hay nếu hãng rút khỏi thị trường thì sao cứ liên tục tìm đến. Ban đầu tôi cố gắng giải thích. Sau đó, tôi nhận ra không phải ai cũng cần câu trả lời. Và cũng không phải lựa chọn nào cũng cần được đồng thuận.

Đổi lại, chiếc xe mang đến những giá trị rất rõ ràng. Với khoảng 600 triệu đồng, tôi có trong tay một chiếc xe sở hữu nhiều trang bị vượt kỳ vọng. Đèn LED có gương cầu cho ánh sáng tốt, camera 520 độ hiển thị rõ nét, cần số điện tử giúp khoang lái gọn gàng, kết nối điện thoại không dây hoạt động ổn định.

Quan trọng hơn, trải nghiệm lái của xe điện mang lại một cảm giác khác biệt. Khả năng tăng tốc tức thì, sự êm ái trong đô thị, cùng chi phí vận hành thấp khiến tôi hiểu vì sao xu hướng này đang phát triển nhanh.

Nhưng mọi thứ đều có sự đánh đổi. Đó là việc chấp nhận bất tiện trong một số thời điểm, chấp nhận khác biệt với số đông, và đôi khi phải tự mình xử lý những vấn đề chưa có nhiều tiền lệ.

Sau hơn một năm sử dụng, tôi không cho rằng mình đã chọn sai. Nhưng cũng không nghĩ đây là lựa chọn dành cho tất cả. Nếu bạn hiểu rõ mình cần gì và không bị chi phối bởi những định kiến xung quanh, xe điện Trung Quốc là một trải nghiệm đáng giá.

Còn nếu bạn ưu tiên sự ổn định, sự tiện lợi theo kiểu truyền thống, thì có lẽ nên chờ thêm hoặc lựa chọn những hãng xe quen thuộc hơn. Vì ở thời điểm tôi bắt đầu, thứ khiến tôi băn khoăn nhất không phải là chiếc xe, mà là hệ sinh thái xung quanh vẫn còn đang hoàn thiện.