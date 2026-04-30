413 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nam An |

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách 413 ô tô bị phạt nguội từ 11/4 đến 28/4.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong tuần qua, từ ngày 11/4/2026 đến ngày 18/4/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 413 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Theo cơ quan chức năng, những lỗi vi phạm phổ biến bao gồm: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; không thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện; đi sai làn đường, phần đường quy định; không tuân thủ vạch kẻ đường…

Sau đây là danh sách các phương tiện giao thông vi phạm: Xem tại đây!

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

