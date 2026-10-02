Xe điện Trung Quốc hết rẻ vì lý do này

Sau 11 năm duy trì ưu đãi, Trung Quốc khôi phục thuế với pin lithium-ion cho xe điện, đồng thời thu hẹp hỗ trợ thuế mua xe và xuất khẩu, gây áp lực lên ngành.

Trung Quốc đang từng bước thu hẹp các chính sách ưu đãi dành cho xe năng lượng mới (xe điện, xe hybrid) khi thị trường trong nước có dấu hiệu giảm tốc. Động thái mới nhất là khôi phục thuế tiêu thụ đối với pin lithium-ion, loại pin được sử dụng phổ biến trên xe điện và xe hybrid cắm điện.

Theo chính sách được công bố vào tháng 7 vừa qua, pin lithium-ion dùng cho các phương tiện năng lượng mới sẽ chịu thuế tiêu thụ 2%, áp dụng từ ngày 1/9. Mức thuế này sẽ tăng lên 4% từ tháng 9/2027.

Chính sách miễn thuế đối với pin lithium-ion được Trung Quốc áp dụng từ năm 2015, với mức thuế tiêu thụ trước đó là 4%. Đây là lần đầu tiên chính sách này được điều chỉnh sau 11 năm, trong bối cảnh ngành xe năng lượng mới đã phát triển nhanh chóng và quy mô thị trường ngày càng lớn.

Việc khôi phục thuế khiến chi phí sản xuất pin tăng lên và có thể được các doanh nghiệp chuyển một phần sang khách hàng. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nhà sản xuất pin EVE Energy dự định cộng khoản thuế 2% vào giá bán sản phẩm.

Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn duy trì ưu đãi đối với một số công nghệ pin mới hơn như pin ion natri và pin thể rắn. Các công nghệ này hiện chưa được sử dụng rộng rãi, cho thấy chính sách hỗ trợ đang được định hướng nhiều hơn vào những công nghệ mới.

Không chỉ pin, các ưu đãi liên quan đến xuất khẩu xe điện cũng đang được thu hẹp. Khoản hoàn thuế dành cho các nhà xuất khẩu pin xe điện đã giảm từ 9% xuống 6% vào tháng 4 và sẽ bị loại bỏ hoàn toàn từ tháng 1.

Pin xe điện tăng giá có thể kéo theo giá xe tăng trong thời gian tới.

Thời gian qua, Trung Quốc luôn duy trì vị trí dẫn đầu thế giới về doanh số xe năng lượng mới, bao gồm cả xuất khẩu, trong năm 2025, đánh dấu năm thứ 11 liên tiếp. Xe năng lượng mới hiện chiếm 48% tổng doanh số ô tô mới tại nước này, tăng mạnh so với mức 5% vào năm 2020.

Sự hỗ trợ của chính phủ cùng tốc độ tăng trưởng nhanh đã thúc đẩy cạnh tranh giữa các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, với nhiều mẫu xe mới liên tục được đưa ra thị trường. Việc thu hẹp ưu đãi diễn ra trong bối cảnh chính sách đang chuyển dần từ hỗ trợ mở rộng thị trường sang thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ và doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh độc lập.

Một thay đổi đáng chú ý khác liên quan trực tiếp đến người mua xe. Từ năm 2014 đến hết năm 2025, xe năng lượng mới được miễn hoàn toàn thuế mua xe mới với thuế suất thông thường 10%. Từ tháng 1/2026, mức thuế đối với nhóm xe này được áp dụng ở mức 5% và dự kiến tăng lên 10% từ tháng 1/2028, tương đương xe sử dụng động cơ đốt trong.

Các chính sách trên có thể khiến giá xe và chi phí trong chuỗi cung ứng tăng lên. Điều này diễn ra cùng thời điểm sức mua tại Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm chi tiêu tiêu dùng trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó khăn.

Theo nội dung bài báo, doanh số xe năng lượng mới tại Trung Quốc đã giảm 10% trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Việc tiếp tục thu hẹp ưu đãi đối với pin và xe được dự báo sẽ tạo thêm tác động lên thị trường cũng như chuỗi cung ứng.

Một giám đốc điều hành tại Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), một trong những nhà sản xuất pin lớn, cho rằng những thay đổi chính sách mới tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành.