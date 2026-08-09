Xe điện giờ đã rẻ hơn xe hybrid

Giá xe điện trung bình trên toàn cầu trong năm ngoái đã thấp hơn xe hybrid, nhờ giá pin giảm và việc các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tận dụng lợi thế quy mô để mở rộng sang các thị trường mới nổi.

Công ty phân tích dữ liệu ô tô Mobility Global tính toán dựa trên giá niêm yết của các mẫu xe điện và xe hybrid, không tính đến các khoản trợ cấp, đồng thời sử dụng mức giá trung bình có trọng số theo sản lượng bán hàng.

Theo đó, giá một chiếc xe điện trung bình khoảng 37.000 USD, giảm 9% so với năm 2020. Trong khi đó, giá xe hybrid tăng 16% trong cùng giai đoạn, lên khoảng 39.000 USD.

Giá bán cao từ lâu là một trong những rào cản đối với quá trình phổ cập xe điện tại nhiều thị trường trên thế giới.

Tại những quốc gia như Trung Quốc và Na Uy, nơi xe điện có giá tương đương hoặc thấp hơn xe chạy xăng, tốc độ chuyển đổi sang phương tiện chạy điện diễn ra nhanh hơn đáng kể. Các thị trường mới nổi cũng có thể đi theo xu hướng này khi xe điện ngày càng dễ tiếp cận hơn về giá.

Một trong những động lực quan trọng là chi phí pin lithium-ion đang giảm. Đây là loại pin chiếm khoảng 30%-40% chi phí sản xuất một chiếc ô tô. Tình trạng dư thừa nguồn cung tại Trung Quốc, quốc gia kiểm soát khoảng 80% thị trường pin, đang góp phần kéo giá xuống.

Theo một số trang thông tin uy tín, giá pin dành cho xe du lịch đã giảm 37% trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025.

Các hãng xe cũng ngày càng chuyển sang sử dụng pin lithium sắt photphat (LFP), loại pin không sử dụng coban vốn có giá thành cao.

Trước đây, LFP thường bị đánh giá là có mật độ năng lượng thấp hơn các loại pin tiêu chuẩn, nhưng hiệu suất của công nghệ này đang được cải thiện. Renault và Volkswagen đều tuyên bố trong năm ngoái rằng họ sẽ sử dụng pin LFP.

Giá xe điện càng ngày càng giảm mạnh.

Bên cạnh chi phí pin, việc các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc mở rộng ra thị trường nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa cũng góp phần kéo giá xe xuống.

Các doanh nghiệp như BYD tận dụng lợi thế chi phí nhờ chuỗi cung ứng được tích hợp theo chiều dọc, tự sản xuất nhiều bộ phận quan trọng, từ pin cho tới khung xe.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, nước này đã xuất khẩu 1,64 triệu xe điện trong năm 2025, tăng mạnh so với mức dưới 100.000 chiếc vào năm 2020.

Tại những thị trường xuất khẩu lớn như Thái Lan và Mexico, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng xe điện nhờ mức giá dễ tiếp cận. Riêng tại Thái Lan, các thương hiệu ô tô Trung Quốc đã chiếm gần 30% doanh số xe mới.

Nếu xét theo giá trung bình tại từng quốc gia, xe điện hiện có giá thấp hơn xe hybrid tại một số thị trường Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Thái Lan đang nỗ lực thu hút các nhà sản xuất xe điện nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô trong nước. BYD và Great Wall Motor đều đã xây dựng nhà máy tại quốc gia này.

Yoshiaki Kawano, phó giám đốc tại Mobility Global cho biết: "Các nhà sản xuất Trung Quốc đã tăng thị phần bằng cách tập trung vào các mẫu xe điện nhỏ gọn có doanh số cao. Nhưng họ cũng đang mở rộng danh mục sản phẩm sang những mẫu xe lớn và cao cấp hơn, với biên lợi nhuận cao hơn".

Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, vốn từng tập trung vào xe hybrid và tạo lợi thế bằng mức giá ban đầu thấp cùng phạm vi hoạt động dài, đang xem xét lại cách tiếp cận của mình.

Toyota Motor đang theo đuổi chiến lược "đa hướng", cung cấp cả xe điện và xe hybrid tùy thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng tại từng thị trường.

Nissan Motor cũng đang đi theo hướng của các đối thủ Trung Quốc khi sản xuất xe điện tại Trung Quốc để xuất khẩu sang các thị trường khác.

Doanh số xe điện đã tăng mạnh trong những tháng gần đây khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá xăng dầu lên cao.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo xe điện và xe hybrid cắm điện sẽ chiếm khoảng 30% tổng doanh số ô tô toàn cầu trong năm 2026.