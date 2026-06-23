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Xe bọc thép tàng hình Volat đã được ra mắt tại Belarus

Bạch Dương
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 Khung gầm bọc thép MZKT-690400 với công nghệ tàng hình đã được các nhà máy tại Belarus chế tạo.

Xe bọc thép tàng hình Volat 2026: Công nghệ quân sự tiên tiến tại Belarus - Ảnh 1.

Nhà máy sản xuất máy kéo bánh lốp Minsk (MZKT) đã ra mắt một loại xe chiến đấu 6x6 thế hệ mới, đó chính là chiếc MZKT-690400 (Volat).

Theo thông báo của Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Belarus trên kênh Telegram, phương tiện này có khoảng sáng gầm với khả năng điều chỉnh và dễ dàng ngụy trang.

Xe bọc thép ba trục này được thiết kế để chứa nhiều hệ thống vũ khí khác nhau. Lớp giáp bảo vệ cabin và khoang động cơ giúp chống lại đạn súng trường tấn công AK-74 và AKM (tức là tối đa đến cỡ 7,62x39mm). Khung gầm bọc thép cũng có sàn treo để bảo vệ khỏi sóng xung kích từ vụ nổ mìn.

"Khả năng tàng hình và vận chuyển bằng đường hàng không rất đáng chú ý khi chiếc xe có cabin nhỏ gọn và khung gầm thấp, giúp ngụy trang rất dễ dàng", thông cáo cho biết. Hệ thống treo thủy lực cho phép chiếc xe được "hạ thấp" tối thiểu để vận chuyển trong khoang chứa hàng của máy bay vận tải hạng nặng Il-76.

Xe bọc thép tàng hình Volat 2026: Công nghệ quân sự tiên tiến tại Belarus - Ảnh 2.

MZKT-690400 Volat là thế hệ xe thiết giáp hạng nhẹ mới của Belarus.

Mẫu xe Volat dẫn động 4 bánh được trang bị động cơ diesel YaMZ-536 sản sinh công suất tối đa 312 mã lực và hộp số thủy lực cơ khí 6 cấp. Xe có thể đạt tốc độ lớn nhất lên đến 90km/h trên đường cao tốc.

Mặc dù sở hữu tính năng kỹ chiến thuật rất ấn tượng nhưng xe thiết giáp Volat cũng như nhiều mẫu vũ khí khác của Belarus bị đánh giá rất khó bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, cho dù có thử nghiệm thành công ngoài thực địa.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do hạn chế về tiềm lực kinh tế, bên cạnh đó đơn hàng xuất khẩu cũng là tương lai xa vời, khi lợi thế cạnh tranh khá thấp.

Theo Lenta
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công nghệ tàng hình

xe bọc thép tàng hình

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