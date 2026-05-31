HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xăng E5 và E10 khác nhau như thế nào?

Hoàng Lan/VTC News
|

Xăng E5 và xăng E10 là xăng sinh học, được khuyến khích sử dụng nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường, vậy xăng E5 và E10 khác nhau thế nào?

Xăng E5 là gì?

Xăng sinh học E5 là hỗn hợp được tạo ra từ việc pha trộn xăng khoáng truyền thống với nhiên liệu sinh học. Xăng E5 chứa 5% thể tích cồn sinh học (ethanol sinh học) và 95% thể tích xăng truyền thống.

Ethanol có nguồn gốc từ mía, ngô hoặc khoai mì, thân thiện với môi trường, giúp giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường.

Xăng E5 đã được sử dụng phổ biến tại Việt Nam từ năm 2018.

Xăng E10 là gì?

Xăng E5 và E10 khác nhau như thế nào? - Ảnh 1.

Xăng E10 gồm 10% ethanol. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Xăng E10 là nhiên liệu sinh học được tạo ra bằng cách pha trộn 10% thể tích cồn sinh học (ethanol) với 90% thể tích xăng truyền thống (xăng khoáng).

Việc bổ sung ethanol giúp xăng E10 cháy sạch hơn, làm giảm đáng kể lượng khí thải độc hại (CO, HC) và khí nhà kính so với xăng khoáng thông thường.

Xăng E5 và E10 khác nhau thế nào?

Xăng E5 và xăng E10 khác nhau chủ yếu ở chỉ số octane (RON) và tỷ lệ ethanol pha vào xăng, cụ thể:

Tiêu chí

Xăng E5

Xăng E10

Thành phần

5% ethanol sinh học và 95% xăng khoáng

10% ethanol sinh học và 90% xăng khoáng

Chỉ số octane

92

95

Độ “bốc”, chống kích nổ

Trung bình

Tốt hơn

Mức độ thân thiện môi trường

Tốt

Tốt hơn

Mức tiêu hao

Ít hao hơn E10 (sự chênh lệch rất nhỏ, khó nhận biết khi chạy xe thực tế).

Hao hơn E5 một chút (khoảng 1-2%) vì năng lượng nhiệt do cồn sinh học tỏa ra thấp hơn xăng khoáng.

Giá

Rẻ

Cao hơn chút

Độ tương thích với động cơ

Đa dạng các dòng xe

Cần lưu ý với xe quá cũ

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, các dòng xe cũ - xe sản xuất trước năm 2000 sử dụng bộ chế hòa khí (carburetor) - nên tiến hành bảo dưỡng cơ bản trước khi chuyển đổi sang dùng xăng sinh học E10 .

Việc này có thể bao gồm vệ sinh hệ thống cung cấp nhiên liệu, thay lọc xăng và điều chỉnh bộ chế hòa khí để phương tiện vận hành ổn định hơn.

Trong khi đó, với các dòng xe đời mới sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, người dùng cũng nên vệ sinh hệ thống nhiên liệu định kỳ để bảo đảm quá trình sử dụng xăng sinh học diễn ra thuận lợi.

Xăng E10 sẽ được bán đại trà trên toàn quốc từ ngày mai 1/6. Tuy nhiên, để bảo đảm mọi loại xe đều có nhiên liệu sử dụng, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục duy trì xăng E5 RON92 đến hết ngày 31/12/2030.

Tags

xăng E5

xăng e10

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại