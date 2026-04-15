Xăng E10 sắp thay xăng khoáng, Bộ Công Thương nói gì về tính tương thích với xe máy, ô tô?

Thùy Linh |

Từ ngày 30-4 tới, xăng E10 dự kiến thay thế xăng khoáng RON 95, Bộ Công Thương khẳng định trên 90% xe tương thích với nhiên liệu này.

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 50 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, Bộ Công Thương đề xuất từ ngày 30-4, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Bộ Công Thương thông báo xăng E10 sẽ thay thế xăng RON 95 từ 30 - 4 - 2026 - Ảnh 1.

Bộ Công Thương đề xuất từ ngày 30-4-2026 kinh doanh mặt hàng xăng E10, thay thế xăng khoáng RON 95

Đáng chú ý, Bộ Công Thương cũng chỉ ra các nghiên cứu cho thấy xăng E10 tương thích với trên 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tạo động cơ.

Bộ Công Thương dẫn các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng E10 có thể giảm phát thải CO2 từ 3-10% tùy theo chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc nhập khẩu dầu mỏ khoảng 5-8%.

Với Việt Nam, hiện nay tiêu thụ xăng khoảng 1 triệu m3/tháng (tương đương 12 triệu m3/năm). Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 20-30% xăng thành phẩm và 50-70% nguyên liệu chế biến. Điều này tạo rủi ro về an ninh năng lượng, cán cân thương mại và ổn định kinh tế vĩ mô.

Với mô hình thay thế năng lượng cho thấy, nếu Việt Nam tiêu thụ khoảng 1 triệu m3/tháng khi sử dụng xăng E10 thì sẽ thay thế 10% xăng khoáng. Việc phối trộn giúp giảm nhu cầu xăng khoảng gần 100.000 m3/tháng tương đương 1,2 triệu m3/năm. Nếu giá trung bình 700 USD/m3 thì Việt Nam giảm nhập khẩu khoảng 840 triệu USD/năm.

Trong 2 thập kỷ qua, nhiên liệu sinh học đã chuyển từ giai đoạn thử nghiêm sang giai đoạn thương mại hóa rộng rãi. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), hơn 60 quốc gia đã triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc, trong đó E10 là mức phổ biến nhất.

Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

