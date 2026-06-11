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Xăng E10 để lâu có bị tách nước?

Hoàng Lan/VTC News
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Bên cạnh nhiều ưu điểm, không ít người băn khoăn liệu xăng E10 để lâu có bị tách nước và thời gian bảo quản an toàn là bao lâu.

Xăng E10 là gì?

Xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn giữa khoảng 90% xăng khoáng truyền thống và 10% ethanol nhiên liệu. Ethanol là một loại cồn có nguồn gốc từ sinh khối như ngô, mía hoặc sắn, được sử dụng nhằm giảm lượng khí thải carbon và tăng tỷ lệ nhiên liệu tái tạo.

Nhờ thành phần sinh học này, xăng E10 được đánh giá có khả năng giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường so với xăng truyền thống.

Xăng E10 để lâu có bị tách nước?

Khác với xăng khoáng, xăng E10 chứa ethanol, có khả năng hấp thụ hơi ẩm trong không khí. Về bản chất, ethanol là một loại cồn có tính phân cực, vì vậy có khả năng hòa tan nước, trong khi xăng khoáng hầu như không có đặc tính này.

- Ảnh 1.

Xăng E10 chứa 10% ethanol. (Ảnh: AI)

Theo giải đáp của Bộ Công Thương, các thử nghiệm thực tế cho thấy xăng E10 không dễ bị tách pha như nhiều người lo ngại. Cơ quan này dẫn kết quả thử nghiệm cho thấy trong điều kiện lưu chứa trong bình thủy tinh thử nghiệm, sau 3 tháng xăng E10 vẫn chưa xảy ra hiện tượng tách pha. Đây cũng là kết quả được Petrolimex công bố gần đây.

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Trên thế giới, một báo cáo của National Renewable Energy Laboratory (NREL) tại Mỹ năm 2016 cho biết, ngay cả trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao liên tục, xăng sinh học E10 cũng cần từ khoảng 3 tháng trở lên mới có thể hấp thụ đủ nước để xảy ra hiện tượng tách nước.

Các chuyên gia nhiên liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ cho rằng, nguy cơ tách nước thường đáng chú ý hơn ở những trường hợp nhiên liệu bị để lâu trong môi trường ẩm, như tàu thuyền, máy phát điện, xe ít sử dụng hoặc can chứa không kín. Khi đó, hơi ẩm có thể tích tụ theo thời gian và làm tăng nguy cơ nhiễm nước vượt ngưỡng hòa tan của E10.

Do vậy, Bộ Công Thương khuyến cáo người sử dụng không nên tồn trữ xăng E10 quá lâu và cần bảo đảm bình chứa luôn được đậy kín, tránh để nước hoặc hơi ẩm xâm nhập vào nhiên liệu.

Thay vào đó, chỉ nên sử dụng nhiên liệu trong thời gian phù hợp và bảo quản đúng quy định. Đối với những phương tiện ít sử dụng, chủ xe nên khởi động xe định kỳ, kiểm tra nhiên liệu và thực hiện bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.


Tags

Bộ Công Thương

Petrolimex

xăng e10

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