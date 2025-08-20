Các nguồn tin tại Kyiv đã xác nhận thiệt hại đáng kể của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trong cuộc giao tranh tại khu vực rừng Serebryansky, một số kênh Telegram cho biết vào ngày 19 tháng 8 năm 2025.

Theo họ, một số đơn vị đã được rút khỏi vùng hỏa lực, nhưng thiệt hại lên tới hàng trăm quân nhân. Đáng chú ý là một số người bị thương đã bị bỏ lại trên chiến trường do không thể sơ tán, họ có thể đã thiệt mạng hoặc bị bắt làm tù binh.

Trước đó, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Cơ quan an ninh Nga cho biết Lữ đoàn cơ giới độc lập số 53 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã gần như bị xóa sổ hoàn toàn tại khu rừng Serebryansky.

Hãng thông tấn TASS sau đó cũng dẫn nguồn tin từ giới chức quân sự Nga, làm rõ rằng hầu hết binh sĩ quân nhân Ukraine vẫn còn nằm lại ở khu vực mặt trận này cùng với phương tiện thiết giáp.

Lữ đoàn cơ giới độc lập số 53 của Quân đội Ukraine bị phía Nga tuyên bố đã hứng chịu thiệt hại rất nặng nề.

"Lữ đoàn cơ giới độc lập số 53 đang tan rã trong rừng Serebryansky. Đơn vị này gần như bị xóa sổ hoàn toàn, mất khả năng chiến đấu, và tàn quân đang lẩn trốn trong các đầm lầy và rừng rậm ở Seversky Donetsk", đại diện lực lượng an ninh Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về tổn thất trong rừng Serebryansky. Giao tranh ở khu vực này vẫn là một trong những cuộc chiến ác liệt nhất trên tiền tuyến, điều này càng cho thấy tình hình khó khăn của các đơn vị Ukraine trong giai đoạn hiện nay.