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Xả súng kinh hoàng ở Ba Lan, ít nhất 17 người thương vong

Kông Anh/VTC News
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Một người đàn ông lái xe vào quảng trường chợ trung tâm Krakow, Ba Lan, bắn bừa vào người dân khiến 5 người chết, khoảng 12 người bị thương, trong đó có cả cảnh sát.

Ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 12 người bị thương sau khi một người đàn ông nổ súng vào người dân tại quảng trường chợ trung tâm thành phố Krakow, Ba Lan, chiều 7/11.

Theo cảnh sát Krakow, nghi phạm lái xe vào khu vực quảng trường rồi bắn bừa vào những người xung quanh từ trong xe. Vụ việc xảy ra khoảng 15h00 ngày 7/11 (giờ địa phương).

Xả súng kinh hoàng ở Ba Lan, ít nhất 17 người thương vong - Ảnh 1.

Cảnh sát tăng cường tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Krakow (Ba Lan) ngày 7/11. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Małopolska xác nhận có ít nhất 5 người chết và khoảng 12 người bị thương. Trong số người bị thương có cảnh sát. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bị bắt. Theo LADbible, tên này bị cảnh sát bắn và được đưa đến bệnh viện. Theo AFP, cảnh sát nói nghi phạm đã bị “vô hiệu hóa”.

Lực lượng cứu hộ thông báo có tiếng súng nổ ở quảng trường chợ chính. Theo LADbible, cảnh sát đề nghị du khách tránh khu vực này và cho biết cuộc điều tra quy mô lớn sẽ tiếp tục tại hiện trường. Danh tính nghi phạm và các nạn nhân chưa được công bố, động cơ gây án cũng chưa rõ.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi đây là “vụ xả súng bi thảm”. Ông cho biết Bộ trưởng Nội vụ đang cập nhật thông tin cho ông. “Cảnh sát đang điều tra bối cảnh và mọi tình tiết của vụ tấn công” , ông Tusk nói.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cũng đăng trên X: “An toàn của người dân Ba Lan là ưu tiên tuyệt đối!”. Ông cho biết người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia đang trên đường tới Krakow.

Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Tom Rose gọi vụ việc là “một cuộc tấn công man rợ và đẫm máu đã phá vỡ sự bình yên của Ba Lan”.

Theo Al Jazeera, chính quyền thành phố Krakow cũng thông báo trên X về việc có người chết và bị thương sau tiếng súng ở một quảng trường của thành phố, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Krakow là thành phố lớn thứ hai của Ba Lan, nằm cách thủ đô Warsaw khoảng 250 km về phía nam. Theo LADbible, thành phố đón khoảng 16 triệu lượt du khách mỗi năm. Ba Lan có quy định kiểm soát sở hữu súng chặt chẽ, hiếm khi xảy ra các vụ xả súng.

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Tags

Ba Lan

xả súng

cảnh sát

Donald Tusk

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