Một vật thể lạ có hình cầu đã xuất hiện tại một bãi biển có làn nước trong xanh tuyệt đẹp của Thái Lan. Nguồn gốc của nó vẫn là điều bí ẩn.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, một vật thể bí ẩn trông giống như mảnh vỡ vũ trụ đã dạt vào bờ biển thuộc đảo Koh Mai Phai, tỉnh Krabi của Thái Lan. Cơ quan vũ trụ Thái Lan hiện đang tiến hành điều tra để xác định nguồn gốc của vật thể này.

Vật thể được phát hiện vào ngày Chủ nhật, 1 tháng 11 vừa qua gần một trạm kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Hat Noppharat Thara–Mu Ko Phi Phi. Hiện tại, nguồn gốc của nó vẫn chưa được xác định.

Vật thể lạ được phát hiện tại bờ biển Thái Lan.

Hôm thứ Năm, ngày 5 tháng 11, Cơ quan Phát triển Công nghệ Vũ trụ và Địa tin học Thái Lan (GISTDA) - Cơ quan vũ trụ Thái Lan đã cử một nhóm chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Vũ trụ Thái Lan (S-TREC) đến kiểm tra và thu hồi vật thể này.

Nhóm chuyên gia đã phối hợp với chi nhánh Krabi của Trung tâm Chỉ huy Thực thi Pháp luật Hàng hải Thái Lan cùng các quan chức vườn quốc gia để xem xét thông tin liên quan đến quá trình phát hiện và lưu giữ vật thể.

Vật thể đã được GISTDA thu hồi.

Các cơ quan này cũng đã trao đổi dữ liệu giám sát hàng hải và thông tin kỹ thuật liên quan đến việc theo dõi các vật thể trong không gian.

Sau quá trình kiểm tra tại hiện trường, GISTDA đã vận chuyển vật thể này đến Công viên Đổi mới Không gian (Space Krenovation Park) tại Chon Buri để tiến hành phân tích kỹ thuật chi tiết.

Mục đích của việc kiểm tra là xác định nguồn gốc của vật thể; GISTDA dự kiến sẽ công bố kết quả sau khi quá trình phân tích hoàn tất.

Cơ quan này cũng cảnh báo người dân không nên chạm vào hoặc di chuyển bất kỳ vật thể nào nghi là mảnh vỡ không gian, vì chúng có thể chứa các hóa chất độc hại. Nếu phát hiện vật thể tương tự, người dân nên chụp ảnh lại, ghi chú vị trí và thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc GISTDA.

Trước đây, cơ quan này cũng từng xử lý các sự việc tương tự. Vào tháng 11 năm 2022, họ đã đưa ra cảnh báo cho 11 tỉnh về nguy cơ các mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh (Long March) của Trung Quốc rơi xuống.

Vào tháng 5 năm 2025, cơ quan này cũng đã theo dõi tàu thăm dò sao Kim Cosmos 482 của Liên Xô (đã ngừng hoạt động), ước tính thời điểm nó quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất, đồng thời cho biết khả năng Thái Lan bị ảnh hưởng là rất thấp.

Gia Linh (Theo The Thaiger)