HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam thanh niên Singapore bị trục xuất khỏi Việt Nam và bị bắt giữ vì tham gia đường dây lừa đảo

Gia Linh
|

Nam thanh niên này là 1 trong số 36 nghi phạm bị bắt giữ trong đợt truy quét này.

Một nam thanh niên Singapore 27 tuổi đã bị trục xuất từ Việt Nam và bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến một đường dây lừa đảo đặt tại Campuchia. Đối tượng này nằm trong số 36 nghi phạm đang bị Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) truy tìm.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, Lam Yong Yan, 27 tuổi, đã bị bắt giữ do cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo giả danh quan chức chính phủ nhắm vào các nạn nhân tại Singapore.

Vụ bắt giữ được thực hiện bởi Cục Điều tra Hình sự (CID) thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) sau khi đối tượng bị trục xuất từ Việt Nam.

Lam được cho là thành viên của một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia. Theo SPF, đường dây này được cho là có liên quan đến ít nhất 528 vụ lừa đảo, gây ra tổng thiệt hại khoảng 53 triệu đô la Singapore.

Các đối tượng hoạt động từ một cơ sở lừa đảo – nơi đã bị triệt phá trong một chiến dịch phối hợp giữa SPF và Cảnh sát Quốc gia Campuchia vào ngày 9 tháng 9 năm 2025.

Trước đó, vào ngày 19 tháng 11 năm 2025, Lam đã bị Bộ Công an Việt Nam bắt giữ vì các vi phạm liên quan đến quy định nhập cư.

Nam thanh niên Singapore bị trục xuất khỏi Việt Nam vì lừa đảo - Ảnh 1.

Lam Yong Yan, 27 tuổi đã bị bắt giữ và trục xuất khỏi Việt Nam. (Nguồn ảnh: SPF)

Đối tượng này nằm trong số 36 nghi phạm bị Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) truy nã vì liên quan đến một tổ chức tội phạm.

Sau khi Bộ Công an Việt Nam hoàn tất quá trình điều tra, Lam đã bị trục xuất về Singapore vào ngày 6 tháng 11. Ngay khi Lam đặt chân đến Singapore, SPF đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Theo dự kiến, vào ngày 7 tháng 11 năm 2026, Lam sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa với cáo buộc tạo điều kiện thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng, nhằm phục vụ mục đích bất hợp pháp của một tổ chức tội phạm có liên hệ tại địa phương.

Tội danh này có mức hình phạt lên đến 5 năm tù, phạt tiền tối đa 100.000 đô la Singapore (khoảng 2 tỷ VNĐ), hoặc cả hai hình phạt trên.

Ông Julius Lim, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự (CID), đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Bộ Công an Việt Nam.

Ông Lim khẳng định: "Những kẻ nhắm vào các nạn nhân tại Singapore cần hiểu rằng việc vượt biên giới không đồng nghĩa với việc thoát khỏi tầm tay pháp luật. SPF sẽ phối hợp cùng các đối tác quốc tế để buộc những đối tượng này phải chịu trách nhiệm, dù chúng có bỏ trốn đến đâu đi chăng nữa".

Gia Linh (Theo Mothership)

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 7/11/2026
Tags

nam thanh niên

công an

Việt Nam

trục xuất

bắt giữ

lừa đảo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại