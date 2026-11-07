Nam thanh niên này là 1 trong số 36 nghi phạm bị bắt giữ trong đợt truy quét này.

Một nam thanh niên Singapore 27 tuổi đã bị trục xuất từ Việt Nam và bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến một đường dây lừa đảo đặt tại Campuchia. Đối tượng này nằm trong số 36 nghi phạm đang bị Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) truy tìm.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, Lam Yong Yan, 27 tuổi, đã bị bắt giữ do cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo giả danh quan chức chính phủ nhắm vào các nạn nhân tại Singapore.

Vụ bắt giữ được thực hiện bởi Cục Điều tra Hình sự (CID) thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) sau khi đối tượng bị trục xuất từ Việt Nam.

Lam được cho là thành viên của một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia. Theo SPF, đường dây này được cho là có liên quan đến ít nhất 528 vụ lừa đảo, gây ra tổng thiệt hại khoảng 53 triệu đô la Singapore.

Các đối tượng hoạt động từ một cơ sở lừa đảo – nơi đã bị triệt phá trong một chiến dịch phối hợp giữa SPF và Cảnh sát Quốc gia Campuchia vào ngày 9 tháng 9 năm 2025.

Trước đó, vào ngày 19 tháng 11 năm 2025, Lam đã bị Bộ Công an Việt Nam bắt giữ vì các vi phạm liên quan đến quy định nhập cư.

Lam Yong Yan, 27 tuổi đã bị bắt giữ và trục xuất khỏi Việt Nam. (Nguồn ảnh: SPF)

Đối tượng này nằm trong số 36 nghi phạm bị Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) truy nã vì liên quan đến một tổ chức tội phạm.

Sau khi Bộ Công an Việt Nam hoàn tất quá trình điều tra, Lam đã bị trục xuất về Singapore vào ngày 6 tháng 11. Ngay khi Lam đặt chân đến Singapore, SPF đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Theo dự kiến, vào ngày 7 tháng 11 năm 2026, Lam sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa với cáo buộc tạo điều kiện thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng, nhằm phục vụ mục đích bất hợp pháp của một tổ chức tội phạm có liên hệ tại địa phương.

Tội danh này có mức hình phạt lên đến 5 năm tù, phạt tiền tối đa 100.000 đô la Singapore (khoảng 2 tỷ VNĐ), hoặc cả hai hình phạt trên.

Ông Julius Lim, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự (CID), đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Bộ Công an Việt Nam.

Ông Lim khẳng định: "Những kẻ nhắm vào các nạn nhân tại Singapore cần hiểu rằng việc vượt biên giới không đồng nghĩa với việc thoát khỏi tầm tay pháp luật. SPF sẽ phối hợp cùng các đối tác quốc tế để buộc những đối tượng này phải chịu trách nhiệm, dù chúng có bỏ trốn đến đâu đi chăng nữa".

Gia Linh (Theo Mothership)