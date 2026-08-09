HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

X-62 VISTA điều khiển bằng AI thực hiện thành công 27 vụ đánh chặn tự động

Sao Đỏ
|

Máy bay X-62 VISTA của Mỹ được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo, đã thực hiện 27 vụ đánh chặn mục tiêu trên không tự động trong 8 chuyến bay.

Không lực Mỹ (USAF) và bộ phận Skunk Works của Lockheed Martin đã công bố những thành tựu mới trong quá trình thử nghiệm máy bay chiến đấu X-62 VISTA, sau khi tiến hành gói nâng cấp MSU, bao gồm khả năng đánh chặn tự động bằng dữ liệu quang học IRST.

Chương trình HAVE HEAT đã sử dụng thiết bị nhắm mục tiêu Legion Pod của Lockheed Martin trên máy bay X-62 nhằm chứng minh khả năng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc sử dụng dữ liệu cảm biến thực tế để tự động đánh chặn mục tiêu trên không trong thời gian thực.

Thông cáo báo chí của Lockheed Martin giải thích rằng X-62 đã đi kèm với máy bay T-38 Talon có người lái và truyền dữ liệu đến một phần mềm AI giúp tự động định vị máy bay chiến đấu để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn chiến thuật.

USAF cho biết giai đoạn tiếp theo của quá trình hiện đại hóa các hệ thống trên không sẽ bao gồm việc tích hợp radar RTX PhantomStrike và một hệ thống truyền dữ liệu mạng tiên tiến chưa được đặt tên.

"Việc hoàn thành gói nâng cấp MSU sẽ biến X-62 thành phương tiện cơ bản để thực hiện các chương trình ưu tiên cao nhất của Không quân", thông báo cho biết.

Máy bay X-62 VISTA là một chương trình phát triển vũ khí rất đáng quan tâm của Mỹ.

X-62A VISTA (Variable In-flight Simulator Test Aircraft) là một phòng thí nghiệm bay độc đáo dựa trên tiêm kích hai chỗ ngồi F-16D, được phát triển bởi General Dynamics (nay là Lockheed Martin) và Calspan cho Trường Phi công Thử nghiệm của USAF, chuyến bay đầu tiên của nó diễn ra vào năm 1992.

Tính năng chính của X-62A là khả năng lập trình để mô phỏng đặc tính bay của nhiều loại phi cơ khác. Hệ thống điều khiển có thể thay đổi phản ứng của máy bay đối với thao tác của phi công, mô phỏng hành vi của tiêm kích, máy bay vận tải hoặc máy bay không người lái.

Trong quá trình hiện đại hóa, X-62A trang bị hệ thống mô phỏng VISTA được cập nhật và hệ thống điều khiển tự động SACS. Chúng cho phép tải các thuật toán điều khiển tự động khác nhau lên máy bay và nhanh chóng thay đổi chúng giữa các chuyến bay.

Đồng thời vẫn có phi công thử nghiệm ngồi trong buồng lái hai chỗ ngồi, giám sát hoạt động của hệ thống tự động hóa và có thể tắt nó cũng như tiếp quản quyền điều khiển máy bay bất cứ lúc nào.

Vào tháng 12/2022, các thuật toán trí tuệ nhân tạo trong chương trình Phát triển Không chiến và Vận hành Không chiến Tự động đã hoàn thành 12 chuyến bay thử nghiệm.

Hệ thống này tự động thực hiện những thao tác chiến thuật phức tạp, mô phỏng không chiến tầm gần và tầm xa, đồng thời tuân thủ ranh giới không phận đã được thiết lập.

Vào năm 2023, X-62A đã thực hiện cuộc không chiến trong tầm nhìn trực tiếp đầu tiên với một chiếc F-16 thông thường do phi công điều khiển. Trong 21 chuyến bay thử nghiệm, máy bay đã tiếp cận ở khoảng cách xấp xỉ 600m với tốc độ kết hợp khoảng 1.900km/h.

Kết quả này sẽ giúp ích cho việc tạo ra máy bay tự hành và tên lửa dẫn đường không người lái có khả năng hoạt động phối hợp với máy bay chiến đấu có người lái trong khuôn khổ chương trình CCA.

Theo Aviationist
Tags

X-62 VISTA

ai

tiêm kích

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

00:58
Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

01:21
Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

01:40
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại