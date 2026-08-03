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WSJ cảnh báo cú sốc cho kinh tế toàn cầu

Hải Yến
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Làn sóng đầu tư khổng lồ vào AI đang làm dấy lên lo ngại về rủi ro có thể lan rộng ra toàn bộ hệ thống tài chính, theo The Wall Street Journal.

Các doanh nghiệp đang bước vào một "vùng nguy hiểm" do lượng vốn khổng lồ được đổ vào phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là nhận định được báo The Wall Street Journal (WSJ) đăng tải ngày 1/8.

WSJ cho biết nếu năng suất không tăng tương xứng với quy mô đầu tư vào AI, thị trường có nguy cơ hình thành một "bong bóng".

Theo công ty tư vấn McKinsey & Company, đến năm 2030, tổng chi tiêu toàn cầu cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu có thể đạt 7.000 tỷ USD.

Các chuyên gia cảnh báo những khoản đầu tư khổng lồ này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế nếu hiệu quả ứng dụng công nghệ không tương xứng với chi phí bỏ ra.

WSJ cũng cảnh báo sự đổ vỡ của lĩnh vực AI có thể tác động đến toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu. Báo này cho rằng sớm hay muộn cũng có thể xảy ra một đợt sụt giảm quy mô lớn, kéo theo toàn thị trường đi xuống.

Hiện nay, sự điều chỉnh giảm của cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến AI gần như vẫn được bù đắp bởi đà tăng của các lĩnh vực khác trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tiếp tục cảnh báo về những rủi ro dài hạn do làn sóng đầu tư quá nóng vào ngành AI.

Trước đó, ngày 19/7, Bloomberg nhận định một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nền văn minh hiện đại từ sự phát triển nhanh chóng của AI có thể không phải là sự xuất hiện của các "cỗ máy có tư duy", mà là nguy cơ làm suy yếu hệ thống thuế thu nhập - nguồn thu ngân sách chủ yếu của nhiều quốc gia.

Khi AI dần thay thế con người trong các ngành nghề có thu nhập cao, các chính phủ có thể phải đối mặt đồng thời với tình trạng nguồn thu thuế sụt giảm, trong khi chi phí cho trợ cấp thất nghiệp, đào tạo lại lao động và an sinh xã hội gia tăng.

Theo IZ
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