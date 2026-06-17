World Cup 2026: Tại sao chuyên gia lại đang "soi" nước thải tại sân vận động và nơi các đội tuyển tập luyện?

Với việc World Cup đang diễn ra, một đội ngũ đang ngày đêm âm thầm thực hiện công việc bất ngờ.

Bất cứ khi nào mọi người từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lại với nhau, nguy cơ về một số loại bệnh lại tăng lên. Với việc World Cup đang diễn ra, các chuyên gia y tế đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ về các bệnh truyền nhiễm.

Dưới đây là một số lời khuyên từ các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và sức khỏe cộng đồng về những gì cần lo lắng, những gì không nên lo lắng và cách tốt nhất để tự bảo vệ mình.

Sân vận động MetLife ở Rutherford, New Jersey là một trong 16 sân vận động đăng cai các trận đấu của FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Hantavirus và Ebola đang xuất hiện ngập tràn trên các tiêu đề báo chí. Tôi nên lo lắng đến mức nào nếu tôi tham dự một trận đấu?

Nguy cơ nhiễm một trong hai loại virus này vẫn ở mức thấp đối với công chúng Mỹ nói chung vì một số lý do. Thứ nhất, cả hai loại virus đều lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh (hoặc động vật gặm nhấm trong trường hợp của Hantavirus). Tại Mỹ, các ca Hantavirus thường được báo cáo ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, nhưng một số người Mỹ gần đây đã bị phơi nhiễm trong một chuyến du thuyền khởi hành từ Argentina, nơi loại virus này phổ biến hơn. Những hành khách bị phơi nhiễm đó đã được sơ tán đến một cơ sở cách ly sinh học đặc biệt ở Nebraska để theo dõi các dấu hiệu bệnh và nhiều hành khách đã được xuất viện sau khi không có triệu chứng trong một khoảng thời gian.

Ebola lây truyền từ một số loài động vật như dơi và linh trưởng, và mặc dù đợt bùng phát hiện tại ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda rất đáng lo ngại, nhưng các quan chức y tế tại đó đang sàng lọc những người rời khỏi các quốc gia này với hy vọng kiểm soát được virus. Mỹ cũng mới áp đặt thêm các hạn chế đối với bất kỳ ai nhập cảnh vào nước này từ DRC, Uganda hoặc Nam Sudan.

Theo Politico, đội tuyển World Cup của DRC đang tập luyện tại Houston và đã thay đổi lịch tập luyện, một phần do các hạn chế nhập cảnh của Mỹ đối với du khách từ quốc gia này. Đội đã lên kế hoạch tập trung tại thủ đô Kinshasa trước khi bay đến Mỹ, nhưng các cầu thủ, những người đã ở nước ngoài cho một trận đấu, đã bay thẳng đến châu Âu thay vào đó. Các quan chức cho biết, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đang làm việc với các quan chức của đội để đảm bảo các quy trình tập luyện an toàn được áp dụng cho các cầu thủ.

Đối với người hâm mộ từ DRC đi du lịch đến Mỹ, những người đã nhận được thị thực sẽ phải dành 21 ngày trước khi đến Mỹ ở bên ngoài DRC, Uganda và Nam Sudan, theo các hạn chế nhập cảnh hiện tại của Mỹ. Những người không có thị thực có thể sẽ không được cấp vì đại sứ quán Mỹ tại DRC đã tạm thời đình chỉ việc cấp thị thực.

Các quan chức y tế có đang theo dõi World Cup để phát hiện bệnh truyền nhiễm không?

Các quan chức y tế đang chuyển sang một cách theo dõi vi khuẩn tương đối mới mà đã chứng minh được sự hữu ích trong thời gian diễn ra COVID: thông qua nước thải.

Các nhà khoa học đã phát triển những cách siêu nhạy để phát hiện dấu vết của các loại virus như cúm, COVID, RSV và nhiều loại khác. Họ sử dụng công nghệ khuếch đại các tín hiệu nhỏ của gen gây bệnh để xác định xem các bệnh nhất định có đang gia tăng trong khu vực được lấy mẫu hay không.

Verily Health, một nhánh của Google X, bắt đầu giám sát nước thải để tìm các bệnh truyền nhiễm trong thời gian diễn ra COVID vào năm 2020, và hiện làm việc với CDC và những cơ quan khác để cung cấp thông tin cập nhật về các xu hướng bệnh tật được phát hiện trong nước thải.

Đối với World Cup, Đại học Georgetown và MedStar Health đã thành lập Trung tâm Điều hành An ninh Y tế, trung tâm cấp cứu sức khỏe cộng đồng phi chính phủ đầu tiên để theo dõi các bệnh truyền nhiễm. Verily đang đóng góp vào thông tin mà trung tâm điều hành đang theo dõi để nắm bắt các xu hướng bệnh truyền nhiễm bằng cách tìm kiếm khoảng 30 loại bệnh truyền nhiễm trong nước thải, bao gồm cả các thành phố nơi các đội tuyển World Cup đang tập luyện. (Hiện tại họ không tìm kiếm Ebola, nhưng họ có thể làm nếu cần thiết).

Tiến sĩ Vindell Washington, giám đốc điều hành y tế của Verily, cho biết việc giám sát nước thải "là phản ứng y tế công cộng ở mức độ cao nhất". Ông nói, khi các mẫu từ các nhà máy nước thải địa phương được gửi đến, chúng mất khoảng ba ngày để phân tích đầy đủ, so với vài tuần mà mọi người có thể mất để phát triển triệu chứng, đi xét nghiệm và chờ kết quả.

Ông cho biết Verily sẽ phân tích dữ liệu và đăng chúng trên một trang web để giúp mọi người đưa ra những quyết định sáng suốt hơn về nguy cơ bệnh truyền nhiễm. Ví dụ, một người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) hoặc hen suyễn có thể kiểm tra bảng điều khiển về các bệnh đường hô hấp trong khu vực diễn ra trận đấu.

Các bác sĩ cũng có thể tận dụng thông tin để phát hiện các xu hướng trong khu vực của bệnh nhân. Ví dụ, việc biết các ca RSV đang gia tăng gần đó có thể làm tăng nghi ngờ của họ đối với loại virus đó, điều này có thể giúp hướng dẫn việc xét nghiệm và điều trị.

Đây là một phần của nỗ lực trao quyền cho mọi người bằng thông tin thời gian thực tốt hơn, có thể tác động trực tiếp đến việc cải thiện sức khỏe của họ. Washington nói: "World Cup này là một bước tiến - chúng ta có những người đến từ khắp nơi trên thế giới và môi trường dịch bệnh có thể thay đổi tương đối nhanh chóng. Chúng ta cần một tín hiệu ngay hôm nay, chứ không phải sáu tuần kể từ hôm nay".

Nguy cơ bệnh truyền nhiễm lớn nhất tại các trận đấu World Cup là gì?

Các chuyên gia y tế cho biết mối lo ngại thực tế hơn là về các bệnh đường hô hấp như cảm lạnh, cúm, RSV và COVID. Những bệnh này lây lan dễ dàng qua không khí - thông qua những cái ho và hắt hơi - đặc biệt là trong điều kiện đông đúc. Nhiều sân vận động ở ngoài trời, giúp cắt giảm sự lây truyền, nhưng việc ở trong không gian chật hẹp cạnh một người đang bị ốm có thể khiến bạn cũng bị ốm.

Tiến sĩ Daniel Egan, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm tại Orlando Health, cho biết: "Hiện tại, đang là mùa cảm lạnh và cúm ở Nam bán cầu. Các trận đấu World Cup là một kịch bản độc đáo khi pha trộn những người đến từ khu vực đó với những người ở phía bắc. Các bệnh đường hô hấp thực sự là khả năng lây lan lớn nhất hiện nay".

Làm thế nào để tự bảo vệ mình khỏi các bệnh truyền nhiễm?

Đó là lời khuyên bạn đã nghe từ thời thơ ấu, nhưng các bác sĩ nói rằng cách phòng thủ tốt nhất chống lại vi trùng là rửa tay. Xà phòng và nước truyền thống có tác dụng trên nhiều cấp độ, từ việc loại bỏ vật lý và tiêu diệt vi khuẩn trên tay đến việc làm sạch mọi bụi bẩn.

Egan cho biết, tìm một bồn rửa là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu không thuận tiện thì nước rửa tay khô là một sự thay thế tốt. Tuy nhiên, ông nói: "Nếu bạn so sánh trực tiếp, thì xà phòng và nước luôn đánh bại nước rửa tay khô".

Ngoài việc rửa tay, việc nhận thức được những gì tay bạn đang chạm vào cũng rất hữu ích. Egan nói: "Trong bất kỳ đám đông lớn nào, thật khó để nghĩ đến tất cả các khu vực khác nhau mà mọi người chạm vào. Lan can, tay vịn, mặt bàn - rất nhiều người đang chạm vào những khu vực này, và đó là cách bệnh tật lây lan". Các loại virus như norovirus và các bệnh dạ dày gây ra tình trạng khó chịu ở đường tiêu hóa thường lây lan qua các bề mặt bị ô nhiễm.

Cách tốt nhất để tự bảo vệ mình khỏi những vi trùng này cũng là rửa tay, cả trước và sau khi bạn sử dụng nhà vệ sinh. Bằng cách đó, bất kỳ vi khuẩn nào bạn có thể dính phải từ việc chạm vào các bề mặt sẽ không bị lây lan khi bạn cởi quần áo hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Egan nói: "Mọi người không hề biết về các bề mặt họ chạm vào trước khi họ đi vệ sinh".

Nguồn: TIME



