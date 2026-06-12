World Cup 2026: Cỗ máy tỷ USD thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu

World Cup 2026 được kỳ vọng đóng góp hàng chục tỷ USD cho kinh tế thế giới, tạo việc làm, kích cầu du lịch và tiêu dùng tại Mỹ, Canada, Mexico.

Kỳ vọng kinh tế từ World Cup 2026

Vào rạng sáng mai (12/6), trái bóng World Cup 2026 sẽ chính thức lăn trong trận khai mạc tại Mexico. Với quy mô lịch sử lên tới 48 đội và 104 trận đấu, giải đấu năm nay đang trở thành một cỗ máy in tiền thực sự.

Theo dự báo của Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) và các tổ chức tài chính, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kỳ vọng đóng góp tới 41 tỷ USD vào GDP toàn cầu, đồng thời tạo ra hơn 800.000 việc làm.

FIFA dự kiến thu về doanh thu kỷ lục 13 tỷ USD trong chu kỳ 2023 - 2026, trong đó World Cup 2026 đóng góp phần lớn, tăng hơn 70% so với chu kỳ World Cup 2022 tại Qatar.

Sức nóng từ sân cỏ không chỉ thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ của 3 nước chủ nhà Mỹ, Mexico, Canada, mà còn mở ra cơ hội kích cầu tiêu dùng khổng lồ trên phạm vi toàn cầu.

World Cup 2026 được dự báo sẽ là một trong những kỳ World Cup tốn kém nhất đối với người hâm mộ (Ảnh: FIFA).

Kỳ vọng kinh tế khởi sắc nhờ World Cup

Giải đấu năm nay còn được kỳ vọng trở thành cú hích kinh tế quan trọng đối với ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Canada và Mexico. Từ các quán ăn ven đường, khách sạn, hệ thống vận tải cho tới các dự án hạ tầng quy mô lớn, nhiều lĩnh vực đang đặt kỳ vọng vào làn sóng chi tiêu và đầu tư mà World Cup mang lại.

World Cup 2026 là giải đấu lớn nhất trong lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia. Tại Mexico City, không khí chuẩn bị đã lan rộng từ các sân vận động tới những khu phố đông đúc. Với nhiều người dân địa phương, World Cup không chỉ là bóng đá mà còn là cơ hội kinh doanh hiếm có.

Ông Ricardo Reyes - Chủ cửa hàng bánh cho biết: "Chúng tôi hy vọng doanh thu có thể tăng khoảng 50% trong thời gian diễn ra World Cup. Hy vọng giải đấu sẽ thu hút thêm nhiều du khách để mọi người đều được hưởng lợi".

Những kỳ vọng này không phải không có cơ sở. Theo báo cáo của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, World Cup 2026 được dự báo tạo ra hơn 80 tỷ USD giá trị kinh tế trên toàn cầu.

Nguồn chi tiêu từ hàng triệu du khách sẽ lan tỏa tới các ngành khách sạn, nhà hàng, bán lẻ và vận tải. Tại Mexico, giá phòng khách sạn đã bắt đầu tăng mạnh ngay trước giờ khai cuộc.

Bà Serena Diaz - Quản lý khách sạn cho biết: "Chỉ một tuần trước lễ khai mạc, giá phòng tại khách sạn của chúng tôi đã tăng lên từ 4.000 đến 5.000 peso mỗi đêm".

Tại Canada, thành phố Toronto dự kiến đón khoảng 300.000 lượt khách trong thời gian diễn ra giải đấu. Các tuyến tàu điện, xe buýt và hệ thống giao thông công cộng đã được tăng cường công suất nhằm phục vụ dòng người đổ về thành phố.

Không chỉ các khách sạn hay nhà hàng, nhiều khu thương mại, cửa hàng và điểm vui chơi giải trí cũng đang chuẩn bị cho lượng khách quốc tế tăng vọt.

Ông Robert Johnson - Phó Cảnh sát trưởng Toronto cho biết: "Trong thời gian diễn ra giải đấu, chúng tôi dự kiến khoảng 300.000 du khách sẽ tới Toronto để tham gia sự kiện lịch sử này".

Trong khi đó tại Mỹ, các doanh nghiệp vận tải liên thành phố cũng ghi nhận nhu cầu tăng sớm hơn dự kiến.

Flix North America - đơn vị vận hành Greyhound và FlixBus - cho biết doanh số vé trên nhiều tuyến kết nối các thành phố đăng cai đã tăng mạnh từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, khi người hâm mộ bắt đầu lên kế hoạch di chuyển giữa các địa điểm thi đấu.

Ông Kai Boysan - Giám đốc điều hành, Công ty Flix North America cho hay: "Chúng tôi đã chứng kiến nhu cầu tăng lên trong giai đoạn từ giữa tháng 6 tới đầu tháng 7. Những người hâm mộ đã bắt đầu mua vé từ rất sớm".

Tuy nhiên, tác động của World Cup có thể không chỉ dừng lại ở những tuần lễ thi đấu. Các chuyên gia cho rằng giá trị lớn nhất của giải đấu nằm ở những di sản dài hạn như nâng cấp sân bay, giao thông đô thị và cải thiện hình ảnh quốc gia trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Ông Roberto Moltavo - Trường Kinh doanh, Đại học Ibero-American cho hay: "Một trong những di sản quan trọng nhất của World Cup là các dự án hạ tầng như sân bay đang được nâng cấp và hiện đại hóa. Tôi hy vọng những khoản đầu tư này sẽ giúp cải thiện giao thông đô thị, nâng cao hình ảnh đất nước, thu hút thêm nhà đầu tư và cuối cùng chuyển hóa thành tăng trưởng kinh tế mang lại lợi ích cho người dân".

Lợi ích kinh tế thực sự của một kỳ World Cup luôn là chủ đề gây tranh luận. Nhưng với quy mô chưa từng có của giải đấu năm nay, từ những quán taco trên đường phố Mexico cho tới các trung tâm tài chính ở Toronto hay các mạng lưới vận tải tại Mỹ, kỳ vọng về một cú hích cho tăng trưởng và tiêu dùng đang hiện hữu hơn bao giờ hết.

World Cup đắt đỏ nhất với người hâm mộ

Vé xe buýt khứ hồi ra sân vận động thông thường chỉ khoảng 10 USD, nay cũng tăng gấp cả chục lần.

Là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử, World Cup 2026 cũng được dự báo sẽ là một trong những kỳ World Cup tốn kém nhất đối với người hâm mộ. Trong khi FIFA kỳ vọng ghi nhận doanh thu kỷ lục, thì chi phí vé, đi lại và lưu trú tăng cao đang khiến việc trực tiếp đến sân theo dõi các trận đấu trở thành thách thức lớn hơn đối với nhiều cổ động viên.

Tại kỳ World Cup 2022 ở Qatar, vé trận chung kết dao động từ hơn 200 đến khoảng 1.600 USD. Nhưng năm nay, giá vé chính thức cho trận chung kết tại New Jersey đã nhảy vọt lên đến hơn 6.000 USD. Trên các chợ đen và nền tảng bán lại, những tấm vé VIP bị đẩy lên mức không tưởng, từ hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn USD.

Không chỉ có vé, toàn bộ chuỗi dịch vụ đi kèm cũng đang tham gia vào cuộc đua tăng giá. Tại khu vực New York và New Jersey (Mỹ) - nơi diễn ra trận chung kết, giá phòng khách sạn tiêu chuẩn bị đẩy lên mức từ 2.000 - 4.000 USD một đêm. Ngay cả vé xe buýt khứ hồi ra sân vận động thông thường chỉ khoảng 10 USD, nay cũng tăng gấp cả chục lần. Nhiều nhà hàng, trung tâm thương mại xung quanh sân thậm chí áp dụng chính sách tự động tăng giá dịch vụ và ăn uống theo thời gian thực dựa trên nhu cầu.

"Không, chắc là tôi không đi đâu. Chi phí quá đắt đỏ. Với những bất ổn địa chính trị ở Trung Đông, giá nhiên liệu máy bay tăng cao khiến vé máy bay đắt hơn rất nhiều", một người dân chia sẻ.

Ông Frank Bosteels - Giám đốc sản phẩm công ty lữ hành tại Bỉ cho biết: "Mối lo lớn nhất đối với nhiều người hâm mộ không đến từ vấn đề di chuyển mà là chi phí. Giá vé ở mức cao, trong khi các dịch vụ liên quan như lưu trú, vận tải và nhiều khoản phí địa phương cũng gia tăng. Điều này khiến không ít người hâm mộ phải cân nhắc lại kế hoạch đến sân theo dõi World Cup".

Việc áp dụng các mô hình kinh doanh phổ biến tại Mỹ, như cơ chế giá vé linh hoạt, được kỳ vọng sẽ giúp World Cup 2026 tạo ra nguồn doanh thu thương mại lớn cho FIFA và các nước chủ nhà. Tuy nhiên, chi phí gia tăng đối với vé, lưu trú và đi lại cũng làm dấy lên những tranh luận về khả năng tiếp cận của người hâm mộ.

Trong bối cảnh World Cup ngày càng mở rộng về quy mô và giá trị thương mại, bài toán cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và trải nghiệm của người hâm mộ sẽ tiếp tục là chủ đề được quan tâm.



