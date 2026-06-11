HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thu nhập bình quân Việt Nam từng xếp thứ 172/178 trên thế giới, hiện nhảy vọt thế nào?

Minh Tiến
|

Hơn 30 năm trước, thu nhập bình quân Việt Nam đạt khoảng 170 USD, xếp thứ 172 trên thế giới.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 1993, thu nhập bình quân Việt Nam đạt khoảng 170 USD, xếp thứ 172/178 trên thế giới.

Đến năm 2023, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt khoảng 4.150 USD, xếp thứ 116 trên thế giới. Theo đó, thu nhập bình quân Việt Nam năm 2023 đã tăng gấp hơn 24 lần, nhảy 56 bậc trên thế giới so với năm 1993.

Thu nhập bình quân Việt Nam giai đoạn 1993 – 2024. Nguồn: WB.

Dữ liệu mới nhất của WB cho thấy, đến năm 2024, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt khoảng 4.490 USD, xếp thứ 112 trên thế giới. Theo đó, thu nhập bình quân Việt Nam năm 2024 đã nhảy 4 bậc trên thế giới so với năm 2023. Nếu so với năm 1993, thu nhập bình quân Việt Nam năm 2024 đã tăng gấp hơn 26 lần, nhảy 60 bậc trên thế giới.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 diễn ra vào tháng 11/2025, Đảng ủy Chính phủ cho biết, năm 2025, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD xếp thứ 32 thế giới; bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.026 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao (hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra). Năm 2026, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 5.500 USD.

Phát hiện 50 tờ tiền 500.000 đồng bị bỏ lại trên chuyến tàu đi từ TP.HCM
Tags

Việt Nam

WB

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại