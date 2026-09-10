Witkoff và Kushner 'đã thất bại trong nhiệm vụ', Giám đốc CIA sắp thay thế họ?

Chính quyền Mỹ đang xem xét việc tổ chức lại nhóm đàm phán hòa bình Nga - Ukraine trước thềm cuộc bầu cử quốc hội.

Theo tờ Financial Times (FT), Giám đốc CIA - ông John Ratcliffe có thể sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong các nỗ lực ngoại giao, và có khả năng làm giảm sự tham gia của các Đặc phái viên Steve Witkoff cùng với Jared Kushner.

Theo tờ FT, một cuộc cạnh tranh đã diễn ra giữa ông Ratcliffe và Witkoff cho vai trò trưởng đoàn đàm phán của Mỹ. Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Các quan chức Mỹ đã thông báo với đối tác châu Âu rằng ông Ratcliffe có thể sẽ dẫn đầu hoạt động ngoại giao con thoi giữa Nga và Ukraine, duy trì liên lạc với giới chức tình báo từ cả hai nước.

Động thái này có thể liên quan đến tiến trình hòa bình bế tắc khi những cuộc gặp gần đây do hai ông Witkoff và Kushner tiến hành tại Ukraine đã không đạt được bước đột phá nào.

Giám đốc CIA Ratcliffe vừa có chuyến thăm bất thường tới Nga.

Trong tình cảnh đó, chuyến thăm Nga của ông Ratcliffe diễn ra vào ngày 25/8 được xem là điềm báo về sự thay đổi do tính chất bất thường của sự kiện. Trong lịch trình làm việc, Giám đốc CIA đã gặp ông Sergei Naryshkin - người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi chuyến đi là "thường lệ" và tuyên bố ông Ratcliffe và Naryshkin duy trì "mối quan hệ rất tốt".

Tuy nhiên, ông Trump đang không thành thật bởi đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của Giám đốc CIA trong vài năm trở lại đây, khiến khó có thể gọi đó là một sự kiện thường lệ. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng tuyên bố "có thể sẽ có kết quả gì đó từ chuyến thăm này".

Một số nguồn tin hiện cho rằng Giám đốc CIA đã thông báo với Nga về việc ông có thể dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Mỹ. Hơn nữa hai đặc phái viên Kushner và Witkoff đã được trao "cơ hội cuối cùng", tuy nhiên nhiệm vụ lại thất bại.

Nếu ông Ratcliffe đảm nhiệm vai trò mới, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc Mỹ thừa nhận sự tham gia của mình vào cuộc xung đột. Và trong trường hợp đó, quá trình đàm phán có thể chuyển từ một hành động mang tính ước lệ, thành một điều gì đó có ý nghĩa hơn nhiều.

Theo Financial Times



