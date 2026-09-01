"Và em vẫn thế không đổi khác gì mấy. Vẫn hai má bánh bao tròn xoe. Vẫn xao xuyến trước những điều chân tình, yêu hoa lá cỏ cây", Vy Oanh chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh hội ngộ bạn bè tại Mỹ. Đáng chú ý, trong nhóm bạn của nữ ca sĩ có nghệ sĩ Quang Minh, chồng cũ của diễn viên Hồng Đào.

Vy Oanh hội ngộ nghệ sĩ Quang Minh và bạn bè ở Mỹ.

Vy Oanh hài hước viết: "Út Oanh được các anh chị thương nên cứ thấy nhỏ em qua Mỹ là hẹn hò đi ăn. Hẹn nhau hoài từ mấy năm trước cuối cùng cũng đã gặp nhau. Cám ơn các anh chị luôn thương bé em ạ".

Trong một bài đăng khác, Vy Oanh khoe loạt ảnh đời thường trong khu vườn đầy hoa tại Mỹ. Nữ ca sĩ chia sẻ về những thay đổi của bản thân khi bước vào tuổi trung niên: "Và em vẫn thế không đổi khác gì mấy. Vẫn hai má bánh bao tròn xoe. Vẫn xao xuyến trước những điều chân tình, yêu hoa lá cỏ cây, yêu nụ cười trẻ nhỏ và vẫn xúc động trước những câu chuyện đẹp.

Chỉ là càng lớn, càng biết mỉm cười và nhẹ nhàng với mọi điều hơn. Để làm gì? Để em được sống lâu trăm tuổi. Tóm lại, vẫn sến súa".

Những hình ảnh mới của Vy Oanh nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Một số khán giả nhận xét nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và dành lời khen cho những chia sẻ tích cực của cô.

Vy Oanh, tên thật Nguyễn Thị Mỹ Oanh, sinh năm 1985 tại Phan Thiết. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, diễn viên và MC. Nữ ca sĩ bắt đầu sự nghiệp từ năm 2007 và được biết đến với chất giọng ngọt ngào, theo đuổi dòng nhạc V-pop, ballad.

Năm 2012, Vy Oanh được chú ý rộng rãi qua các ca khúc "Đồng xanh", "Fly". Bên cạnh âm nhạc, cô từng tham gia một số bộ phim và chương trình truyền hình. Những năm gần đây, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho gia đình và ít xuất hiện trong các hoạt động của showbiz.