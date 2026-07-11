HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vượt Trung Quốc, Việt Nam vừa đón tin cực vui tại Mỹ

Như Quỳnh
|

Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho Mỹ ở một mặt hàng.

Vượt Trung Quốc, Việt Nam đón tin cực vui tại Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong tháng 5 đã mang về hơn 2,1 tỷ USD, giảm 3,31% so với tháng 4/2026 và giảm 0,56% so với tháng 5/2025.

Lũy kế trong 5 tháng đầu năm, giày dép Việt Nam đã mang về hơn 9,78 tỷ USD, tăng 0,18% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về thị trường, Mỹ vẫn là động lực tăng trưởng của xuất khẩu giày dép Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này vừa chiếm tỷ trọng cao nhất và đạt tốc độ tăng trưởng cao. Kể từ đầu năm đến nay, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường Mỹ tăng 5,94% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn rất nhiều tốc độ tăng trưởng chung 0,18%, đạt 3,79 tỷ USD, chiếm 38,83% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này.

Hà Lan là thị trường xuất khẩu giày dép lớn thứ 2 của Việt Nam với hơn 792 triệu USD, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Bỉ đứng thứ 3 với hơn 480 triệu USD, tuy nhiên giảm 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài 3 thị trường chủ đạo nêu trên, xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam chậm lại, chủ yếu do xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Mexico… giảm khá mạnh. Song xuất khẩu sang hai thị trường lớn nhất Mỹ, EU tăng trưởng đã hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu chung trong thời gian này vẫn duy trì được đà tăng nhẹ.

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Mỹ, trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu giày dép vào thị trường Mỹ cho thấy bước ngoặt lớn khi Việt Nam chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành nguồn cung lớn nhất với trị giá đạt 2,47 tỷ USD (tăng trưởng 9,27% so với cùng kỳ năm 2025), trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh tới 50,54%, khiến kim ngạch giảm từ hơn 2,27 tỷ USD xuống chỉ còn 1,12 tỷ USD và đẩy thị phần của quốc gia này lùi sâu sau Việt Nam. Hiện Việt Nam là nhà cung cấp giày dép lớn nhất vào thị trường Mỹ với thị phần chiếm 40,24%, mở rộng so với 33,84% của cùng kỳ năm 2025.

Trong khi thị phần của Trung Quốc hiện 18,27%, thu hẹp mạnh so với 33,94%. Ngoài ra, thị phần giày dép của Indonesia, Italy, Campuchia tại Hoa Kỳ đều trong xu hướng mở rộng, song khoảng cách thị phần giữa Việt Nam và các nhà cung ứng này là rất lớn, cũng như phân khúc sản phẩm giày dép của Việt Nam và các nhà cung cấp này đều không bị xung đột trực diện. Do đó, về dài hạn, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường Mỹ tiếp tục thuận lợi và hỗ trợ tích cực việc thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành.


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Trung Quốc

Campuchia

Việt Nam

Mexico

EU

Indonesia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại