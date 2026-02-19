Vượt qua Osaka và Singapore, một thành phố của Việt Nam lọt top 11 điểm đến có đồ ăn ngon nhất thế giới

Một thành phố của Việt Nam lọt top 11 điểm đến có đồ ăn ngon nhất thế giới

Một thành phố của Việt Nam tiếp tục tạo nên bất ngờ trên bản đồ du lịch toàn cầu khi được vinh danh trong bảng xếp hạng 25 điểm đến có đồ ăn ngon nhất thế giới 2026 do Tripadvisor công bố. Đó chính là Hà Nội. Đáng chú ý, thủ đô Việt Nam đứng ở vị trí thứ 11, xếp trên nhiều "kinh đô ẩm thực" nổi tiếng thế giới.

Hà Nội - một thành phố của Việt Nam bất ngờ đứng ở vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng 25 điểm đến có đồ ăn ngon nhất thế giới 2026 do Tripadvisor công bố. (Ảnh: Vntrip)

Theo thông tin được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dẫn lại ngày 11/2, Hà Nội góp mặt trong hạng mục 25 điểm đến có đồ ăn ngon nhất thế giới 2026, dựa trên hệ thống đánh giá của cộng đồng du khách toàn cầu trong vòng 12 tháng. Các tiêu chí được xem xét gồm chất lượng món ăn, sự đa dạng, mức độ phù hợp khẩu vị và trải nghiệm ẩm thực tổng thể.

Việc Hà Nội xếp thứ 11 đồng nghĩa thành phố đã vượt qua Osaka là nơi được mệnh danh là "nhà bếp của Nhật Bản", nổi tiếng với takoyaki, okonomiyaki và văn hóa ẩm thực đường phố lâu đời. Đồng thời, Hà Nội cũng đứng trên Singapore vốn là thiên đường hawker từng được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây là hai cái tên vốn được xem là biểu tượng ẩm thực châu Á, vì vậy thứ hạng của Hà Nội gây không ít bất ngờ.

Ẩm thực đường phố – linh hồn của Hà Nội

Theo nhận xét của Tripadvisor, sức hút của Hà Nội nằm ở sự cân bằng giữa truyền thống và nhịp sống hiện đại. Du khách có thể bắt gặp những quán ăn gia truyền tồn tại hàng chục năm trong khu phố cổ, nơi các món ăn được chế biến theo công thức gần như không thay đổi qua nhiều thế hệ.

Những món ăn được du khách quốc tế đánh giá cao gồm phở, bún chả, chả cá Lã Vọng, bánh cuốn, nem rán và bánh mì. Không cầu kỳ trong trình bày, nhưng mỗi món đều mang sự tinh tế trong cách nêm nếm và cân bằng hương vị.

Những món ăn được du khách quốc tế đánh giá cao gồm phở, bún chả, chả cá Lã Vọng, bánh cuốn, nem rán và bánh mì. (Ảnh: SAKOS)

Đặc biệt, văn hóa cà phê Hà Nội được xem là điểm nhấn khác biệt. Từ cà phê trứng béo mịn đến cà phê sữa đá đậm vị, những biến tấu này mang đến trải nghiệm "vị giác bản địa" mà nhiều du khách cho rằng không thể tìm thấy ở nơi khác.

Tripadvisor mô tả Hà Nội là thành phố "quyến rũ và trường tồn theo thời gian", nơi những khu phố cổ, di tích lịch sử và kiến trúc thuộc địa được bảo tồn tốt, song song với không gian mở cho sự phát triển hiện đại.

Vượt qua nhiều trung tâm ẩm thực toàn cầu

Bên cạnh Osaka và Singapore, Hà Nội còn xếp trên nhiều thành phố nổi tiếng khác trong danh sách như New York, Istanbul, Barcelona hay Seoul. Điều này cho thấy ẩm thực Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.

Giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best được xem là cấp độ cao nhất trong hệ thống giải thưởng thường niên của Tripadvisor. Chỉ gần 1% trong số hàng triệu điểm đến, khách sạn, nhà hàng trên nền tảng này được trao danh hiệu, dựa trên mức độ hài lòng và đánh giá tích cực nhất quán từ cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực, Hà Nội còn được xếp thứ 4 trong hạng mục Điểm đến hàng đầu thế giới, đồng thời đứng thứ 7 trong danh sách Điểm đến văn hóa và Điểm đến du lịch một mình.

Từ một bát phở nóng bên vỉa hè buổi sáng đến ly cà phê trứng trong căn nhà cổ nhỏ hẹp, những điều tưởng chừng giản dị ấy đang giúp Hà Nội vượt qua hàng loạt "kinh đô ẩm thực" trứ danh. (Ảnh: Klook)

Những điểm tham quan được gợi ý gồm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò, hệ thống hồ và công viên rợp bóng cây cùng hàng trăm ngôi chùa rải rác khắp thành phố.

Theo đánh giá từ cơ quan du lịch, việc Hà Nội đồng thời góp mặt ở nhiều hạng mục cho thấy sức hấp dẫn toàn diện của Thủ đô không chỉ ở cảnh quan mà còn ở chiều sâu văn hóa và trải nghiệm sống động.

Từ một bát phở nóng bên vỉa hè buổi sáng đến ly cà phê trứng trong căn nhà cổ nhỏ hẹp, những điều tưởng chừng giản dị ấy đang giúp Hà Nội vượt qua hàng loạt "kinh đô ẩm thực" trứ danh. Và việc đứng ở vị trí thứ 11 thế giới năm 2026 có thể không phải đích đến cuối cùng, mà là dấu hiệu cho thấy ẩm thực Việt Nam đang bước vào giai đoạn được công nhận rộng rãi hơn trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Tổng hợp từ Tripadvisor, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Nhân dân