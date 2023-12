Vượt NASA, Nhật Bản lập kỷ lục thế giới về tốc độ truyền Internet

Trên thực tế, kết nối Internet nhanh nhất trên thế giới hiện nay dành cho người tiêu dùng là 10 gigabit/giây (Gb/s). Thế nhưng phần lớn đường truyền thông thường chỉ đạt tốc độ khoảng vài trăm megabit/giây (Mb/s).



Mới đây, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông quốc gia (NICT) của Nhật Bản đã đạt được tốc độ truyền dữ liệu cực cao lên tới 22,9 petabit/giây (Pb/s), cao hơn gấp đôi so với kỷ lục trước đó là 10,66 petabit/giây. Theo các chuyên gia, một petabit bằng một triệu gigabit. Do đó tốc độ này đủ nhanh để truyền tải toàn bộ lưu lượng truy cập từng giây của mạng Internet toàn cầu, nhanh hơn gấp 22 lần so với băng thông còn lại. Ngay cả NASA cũng chỉ mới đạt tốc độ là 46 terabit/giây hay 0.046 Pb/s.

Để đạt được cột mốc quan trọng này, NICT của Nhật Bản đã tận dụng một số công nghệ mới. Thay vì chỉ có một lõi để truyền dữ liệu, sợi cáp quang do các kỹ sư phát triển có chứa 38 lõi và mỗi lõi có thể truyền dữ liệu ở 3 chế độ với tổng cộng 114 kênh không gian. Ngoài ra, mỗi chế độ trong mỗi kênh không gian được tạo thành từ 750 kênh bước sóng trên ba băng tần (S, C và L) cho băng thông 18,8 THz.

Ảnh mô tả cận cảnh các sợi cáp quang ở Nhật Bản phá kỷ lục về tốc độ truyền dữ liệu. Ảnh: iStock

Công nghệ mới này giúp làm tăng tốc độ truyền dữ liệu lên tới 22,9 Pb/s, cao gấp đôi so với kỷ lục trước đó từng được thiết lập vào năm 2020. Nhóm chuyên gia nghiên cứu cho biết, nếu tối ưu hóa việc sửa lỗi, hệ thống hiện tại có thể đạt được tốc độ nhanh hơn lên đến 24,7 Pb/s.

Nhưng các chuyên gia cũng cho rằng, việc giải mã dữ liệu liên quan tới quá trình xử lý tín hiệu phức tạp. Điều này đòi hỏi cần phải cài đặt các thiết bị chuyên dụng gọi là bộ MIMO trên toàn mạng lưới.

Trong ngắn hạn, phiên bản cáp quang 4 lõi chỉ truyền được dữ liệu ở một chế độ trên mỗi lõi tương thích với cơ sở hạ tầng hiện nay, với tốc độ hơn 1 Pb/s.

Bài viết tham khảo nguồn: New Atlas, NICT

