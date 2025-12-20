Vượt loạt nước, Việt Nam vừa tiến vào top 15 cường quốc thế giới trong một lĩnh vực quan trọng

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2025, xuất nhập khẩu của Việt Nam bứt phá mạnh mẽ với tăng trưởng bình quân 10,8%/năm. Đây tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế và lập kỷ lục mới về tổng kim ngạch ước đạt 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu, tạo bệ phóng mới cho tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, Việt Nam đã chính thức vươn lên nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới và xếp thứ 2 ASEAN. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp (từ năm 2016) với mức thặng dư khá cao (năm 2025 ước xuất siêu đạt 22 tỷ USD).

Từ cột mốc 100 tỷ USD vào năm 2009, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 200 tỷ USD năm 2011, vượt 300 tỷ USD năm 2015, vượt 400 tỷ USD năm 2017, cán mốc 500 tỷ USD chỉ sau một thập kỷ.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì, giúp Việt Nam chinh phục các ngưỡng 600 tỷ USD vào năm 2021 và 700 tỷ USD vào năm 2022. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 800 tỷ USD vào tháng 11/2025 và vượt mốc trên 900 tỷ USD trong tháng 12/2025.

Năm nay, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng ngoạn mục với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước đạt 9,5% (năm 2024 tăng 8,2%).

Công tác hội nhập quốc tế được đổi mới toàn diện khi Việt Nam ký mới 4 FTA, nâng tổng số FTA lên 17 hiệp định với 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thị trường trong nước tăng trưởng vững chắc với mức tăng trưởng 9-10%, thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lần đầu vượt mốc 30 tỷ USD.

Xúc tiến thương mại đổi mới mạnh mẽ, nâng tầm thương hiệu quốc gia, với giá trị thương hiệu quốc gia đạt 519,6 tỷ USD, tăng 2,5%, duy trì vị trí 32 thế giới…

(Tổng hợp)﻿