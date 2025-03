Vượt Đèo Cả, Tập đoàn Sơn Hải vừa thắng thầu dự án hơn 2.000 tỷ đồng ở vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh”

Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: SH

Đây là dự án tuyến đường bộ ven biển Phú Yên, đoạn nối huyện Tuy An với TP Tuy Hòa (giai đoạn 1).

Mới đây, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên công bố về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01XL thuộc Dự án Tuyến đường đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa (giai đoạn 1). Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải), với giá 890,906 tỷ đồng, giảm 12,5% so với giá dự toán ban đầu là 1.018,225 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 1.263 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Tập đoàn Sơn Hải vừa trúng thầu gói 01XL thuộc dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa (giai đoạn 1). Ảnh minh họa

Trên thực tế, gói thầu dự án này được đấu thầu rộng rãi qua mạng và đóng thầu vào ngày 18/1/2025, với 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Cả ba nhà thầu tham gia đều vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, được xem xét đề xuất giá dự thầu. Đáng chú ý, CTCP Xây dựng Đèo Cả xếp ở vị trí thứ 2, với giá dự thầu 965,719 tỷ đồng; trong khi đó Liên danh CTCP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung – Công ty TNHH Tân Lập xếp thứ 3, với giá là 987,676 tỷ đồng.

Đại diện của Tập đoàn Sơn Hải cho biết, vào ngày 24/3/2025, nhà thầu và chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng. Tập đoàn này đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thiết bị và sẽ triển khai thi công ngay khi hợp đồng chính thức có hiệu lực.

Sơn Hải là một trong những nhà thầu uy tín ở Việt Nam hiện nay. Tập đoàn này đã và đang thi công nhiều công trình giao thông nổi tiếng của nước ta. Tính đến năm 2023, Sơn Hải là nhà thầu công trình hạ tầng duy nhất ở Việt Nam có cam kết bảo hành chất lượng từ 5 – 10 năm tại các công trình thi công.

Sơn Hải là nhà thầu công trình hạ tầng duy nhất ở Việt Nam có cam kết bảo hành chất lượng từ 5 – 10 năm tại các công trình thi công (tính đến năm 2023). Ảnh minh họa

Dự án hơn 2.000 tỷ nhiều tiềm năng của Phú Yên

Trước đó, vào ngày 17/3/2025, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 cho 8 gói thầu khác thuộc Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối huyện Tuy An – TP Tuy Hòa, với tổng vốn đầu tư hơn 1.185 tỷ đồng. Trong đó, gói 01XL có giá trị lớn nhất với mức dự toán 1.018,225 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ công tác xây lắp.

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa có tổng chiều dài khoảng 14,6 km. Ảnh minh họa

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa thuộc nhóm A, với tổng chiều dài khoảng 14,6km, nền đường rộng 42m, vận tốc thiết kế là 60km/h. Tuyến đường này bắt đầu từ khu vực phía Bắc cầu An Hải và kết thúc tại Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm (xã An Phú, TP Tuy Hòa). Tổng mức đầu tư của dự án là 2.228 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ là 800 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, vốn đầu tư giai đoạn 2023 - 2025 là 1.328 tỷ đồng; giai đoạn 2026 - 2028 là 900 tỷ đồng.

Dự án này bao gồm việc xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, bó vỉa hè, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các hạng mục an toàn giao thông. Ngoài ra, đoạn Km 25+214,39 - Km 25+628,71 sẽ được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ theo quy hoạch. Công trình này nhằm từng bước đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường bộ ven biển, đồng thời là trục giao thông chính kết nối giao thông liên vùng, gắn kết các chùm đô thị, các khu công nghiệp, dự án lớn với hệ thống cảng biển, sân bay và kết nối các loại hình giao thông khác.

Theo các chuyên gia, khi đi vào hoạt động, dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương có biển; đồng thời tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước, an sinh xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của khu vực nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng.