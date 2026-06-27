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Vùng núi và trung du Bắc Bộ sắp đón đợt mưa rất lớn

Nguyễn Hoài
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Mưa bắt đầu từ đêm 28/6, kéo dài đến sáng 30/6 với cường độ lớn từ 50-120mm, có nơi mưa rất lớn với cường độ vượt 250mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao, từ khoảng đêm 28/6 đến sáng ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ ở nơi trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc khu vực vùng núi, trung du.

Ngoài ra, trong đêm 27/6 và ngày 28/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Vùng núi Bắc Bộ sắp đón mưa lớn , cảnh báo ngập úng và lũ quét - Ảnh 1.

Vùng núi, trung du Bắc Bộ đón một đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 28/6.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong các ngày 29-30/6 cũng có mưa rải rác vào chiều tối, đêm và sáng sớm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến mưa dông, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Tại miền Trung, hôm nay (27/6), nắng nóng hạ nhiệt ở Thanh Hoá nhưng tiếp tục gay gắt ở Nghệ An đến Phú Yên cũ với nhiệt độ trưa nay từ 36-38 độ.

Dự báo trong hai ngày 28-29/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên cũ hai ngày này có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ còn duy trì đến hết ngày 30/6. Từ ngày 1/7 nắng nóng có xu hướng dịu dần.

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mưa lớn Bắc Bộ

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