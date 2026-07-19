Từ nay đến đêm 20/7, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa lớn, lượng mưa có nơi vượt 250mm, Lai Châu cùng 5 tỉnh đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở trong những giờ tới.

Trận lũ lịch sử ở Mường Than, Lai Châu

Đêm qua và sáng nay (19/7), các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to . Lượng mưa từ 19h ngày 18/7 đến 8h ngày 19/7 có nơi trên 70mm như các trạm Thượng Sơn (Tuyên Quang) 130,6mm; Vĩnh Quang 1 (Cao Bằng) 82,8mm; Trung Lèng Hồ (Lào Cai) 79,6mm…



Từ hôm nay đến đêm 20/7, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục bao trùm vùng núi Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai về lũ quét, sạt lở và ngập lụt.

Lũ dữ tràn về Mường Than, Lai Châu ngày 17/7.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/7, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh cũng hứng mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mặc dù lượng mưa không lớn như khu vực vùng núi Bắc Bộ nhưng người dân cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng như nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở tại vùng núi và ngập lụt ở khu vực trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Trong đó, trong 6 giờ tới, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng tiếp tục hứng mưa, lượng mưa tại Lào Cai, Tuyên Quang dao động 30-60mm, có nơi trên 100mm; Cao Bằng 20-40mm, cục bộ trên 70mm; Lai Châu 10-20mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng loạt xã/phường thuộc các địa phương này.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Lai Châu: Dào San, Khổng Lào, Thu Lũm, Bum Nưa, Bum Tở, Hồng Thu, Mường Khoa, Mường Mô, Mường Tè, Mường Than, phường Đoàn Kết, Pa Tần, Pa Ủ, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Tà Tổng, Tân Uyên.

Lào Cai: Si Ma Cai, A Mú Sung, Bản Liền, Bảo Yên, Lùng Phình, Mường Lai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Trịnh Tường, Y Tý, Bắc Hà, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Nhai, Bát Xát, Cao Sơn, Cốc Lầu, Cốc San, Dền Sáng, Gia Phú, Hợp Thành, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Bo, Mường Hum, Mường Khương, Nghĩa Đô, Ngũ Chỉ Sơn, phường Cam Đường, phường Lào Cai, phường Sa Pa, Pha Long, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Tả Phìn, Tả Van, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Thác Bà, Thượng Hà, Văn Bàn, Võ Lao, Xuân Hòa, Yên Bình, Yên Thành.

Tuyên Quang: Bắc Mê, Giáp Trung, Thượng Sơn, Bạch Ngọc, Đồng Tâm, Hồ Thầu, Lâm Bình, Lao Chải, Linh Hồ, Pờ Ly Ngài, Tân Quang, Thắng Mố, Thượng Lâm, Trung Thịnh, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xuân Giang, Yên Cường, Yên Minh, Bắc Quang, Bạch Xa, Bản Máy, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Cao Bồ, Côn Lôn, Đồng Văn, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Hòa An, Hoàng Su Phì, Hùng An, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Lực Hành, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Ngọc Long, Nhữ Khê, Niêm Sơn, phường An Tường, phường Bình Thuận, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, phường Minh Xuân, phường Mỹ Lâm, phường Nông Tiến, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Phú Linh, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sà Phìn, Sủng Máng, Tân An, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Tiến, Tân Trịnh, Tát Ngà, Thái Bình, Thàng Tín, Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Tùng Bá, Xín Mần, Xuân Vân, Yên Hoa, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thành.

Cao Bằng: Bảo Lâm, Lý Bôn, Quảng Lâm; Bảo Lạc, Ca Thành, Cô Ba, Hạ Lang, Hưng Đạo, Huy Giáp, Minh Tâm, Nam Quang, Tam Kim, Thành Công, Thanh Long, Tĩnh Túc.

Ngày và đêm 20/7, trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-20mm, cục bộ mưa to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Từ 21/7, mưa giảm dần.

Không chỉ mưa lớn, hiện nay, mực nước trên các sông chính Bắc Bộ biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Trong hai ngày 19-20/7, trên các sông ở Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức BĐ1.

Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai ngày 18/7, Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua với tổng thiệt hại ước tính khoảng 190 tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo của các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ 15-18/7 đã khiến 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương tại tỉnh Lai Châu.

Thiên tai cũng khiến 21 nhà bị sập (Lai Châu 18; Sơn La 3); 144 nhà bị hư hỏng (Lào Cai 66; Lai Châu 27; Điện Biên 27; Sơn La 24); 275 nhà di dời khẩn cấp (Lào Cai 224, Lai Châu 26, Điện Biên 1, Sơn La 24); 64 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở (Lai Châu 45, Điện Biên 17, Sơn La 2).

Ước tính tổng thiệt hại khoảng 255,04 tỷ đồng, trong đó Lai Châu 190 tỷ đồng, Lào Cai 16,7 tỷ đồng, Sơn La 46,4 tỷ đồng, Điện Biên 2,3 tỷ đồng.