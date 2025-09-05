Vùng đất ven biển gây sốc với tuổi thọ vượt chuẩn toàn cầu

Khái niệm Blue Zone lần đầu tiên được giới thiệu bởi Dan Buettner, một nhà văn và tác giả không có kiến thức y khoa, người đã đăng ký nhãn hiệu cho thuật ngữ này

Nhóm tác giả do nhà nghiên cứu chính sách xã hội Sarah Åkerman tại Đại học Åbo Akademi (Phần Lan) dẫn đầu cho rằng vùng Ostrobothnia ở tây Phần Lan có thể được coi là một Blue Zone — những khu vực địa lý nơi tỷ lệ người sống thọ bất thường cao, nhiều người sống trên 100 tuổi.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh cần có các nghiên cứu nhân khẩu học nghiêm ngặt trong tương lai để xác nhận tính đặc biệt về tuổi thọ ở vùng này.

Dấu ấn tuổi thọ và lối sống ở Ostrobothnia

Các tác giả giải thích rằng các Blue Zone được liên kết với những yếu tố như chế độ ăn lành mạnh, lối sống năng động và mức độ căng thẳng thấp.

Nghiên cứu đã đánh giá 3 vùng của Phần Lan bằng dữ liệu khảo sát địa phương — Ostrobothnia song ngữ, South Ostrobothnia nói tiếng Phần Lan và Åland nói tiếng Thụy Điển — và nhận thấy phần Ostrobothnia nói tiếng Thụy Điển, gần bờ biển, nổi bật với tuổi thọ và sức khỏe tốt.

Cụ thể, tuổi thọ dự kiến tại thời điểm sinh ở Ostrobothnia nói tiếng Thụy Điển là 83,1 năm, cao hơn mức trung bình quốc gia là 81,6 năm và cao hơn mức trung bình toàn cầu 73,1 năm.

Để so sánh, tuổi thọ tại thời điểm sinh ở Vương quốc Anh giai đoạn 2020–2022 là 78,6 năm đối với nam và 82,6 năm đối với nữ, hay trung bình 80,6 năm (theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh.

Người cao tuổi ở Ostrobothnia nói tiếng Thụy Điển có xu hướng tham gia tình nguyện, giữ hoạt động xã hội cao và ít báo cáo trầm cảm, cô đơn hơn so với đồng nghiệp nói tiếng Phần Lan.

Trong khi đó, Åland có tuổi thọ cao nhất và sức khỏe tốt nhất nhưng lại không đáp ứng các nguyên tắc lối sống đặc trưng của Blue Zones, ngoại trừ việc cung cấp môi trường sống dễ chịu.

Để tránh các bệnh liên quan đến lối sống, chúng ta nên sao chép hành vi ăn uống và hoạt động của những người ở thị trấn có số lượng người sống đến 100 tuổi bất thường

Kết luận, giới hạn và bối cảnh học thuật

Tổng thể, phần Ostrobothnia gần bờ biển được nhóm tác giả mô tả là có "tiềm năng sơ bộ" để được coi là Blue Zone, tuy nhiên nghiên cứu cũng cho thấy mối liên hệ giữa sức khỏe và lối sống không nhất thiết tương quan ở cấp vùng, và cần tiếp tục nghiên cứu về cách lối sống hỗ trợ lão hóa khoẻ mạnh.

Giáo sư Åkerman nhấn mạnh: mối liên hệ tiềm năng giữa tuổi thọ, sức khỏe và lối sống có thể khác nhau theo bối cảnh văn hoá, chính trị, xã hội và kinh tế ở từng vùng.

Thuật ngữ "Blue Zone" được nhà báo người Mỹ Dan Buettner đăng ký thương hiệu cách đây 20 năm và sau đó phát triển thành một thương hiệu lối sống có chương trình cộng đồng và sản phẩm thương mại.

Một số chuyên gia hoài nghi lý thuyết Blue Zone, cho rằng đó là "vô nghĩa" và lưu ý rằng ông Buettner không có nền tảng y tế hay nghiên cứu.

Tuy vậy, khái niệm này cũng thu hút sự quan tâm khoa học; nhà dân số học người Bỉ Michel Poulain là đồng tác giả báo cáo năm 2004 về tuổi thọ ở Ogliastra (Sardinia, Ý) và tiếp tục nghiên cứu tuổi thọ cực đại bằng các phương pháp nhân khẩu học nghiêm ngặt.

Nhóm tác giả ghi nhận: khái niệm Blue Zone ban đầu là một khái niệm hoàn toàn nhân khẩu học do ông Michel Poulain và các cộng sự khởi xướng khi họ xác định Blue Zone đầu tiên ở Ogliastra, Ý.

Việc nhận diện đó xuất phát từ một quy trình xác minh nghiêm ngặt, bao gồm rà soát sổ đăng ký sinh và tử của các đô thị.