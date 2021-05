Vừa vướng bê bối ly hôn, Angela Baby đã bị bắt gặp đi quẩy' hết mình vì 1 mỹ nam kém tới 10 tuổi

Sáng ngày hôm nay (4/5), Cbiz "loạn lạc" vì thông tin cặp đôi đình đám Angela Bab y - Huỳnh Hiểu Minh đã ly hôn, nguyên nhân sâu xa được cho là vì bê bối trốn thuế của Phạm Băng Băng kéo theo tội trạng của Huỳnh Hiểu Minh, nhưng mỹ nam họ Huỳnh lại đổ hết tội lên đầu vợ.

Trong khi cả 2 nhân vật chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào thì ở một diễn biến khác, trang Sohu đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất của bà xã tài Huỳnh Hiểu Minh tại nơi đặc biệt.

Theo đó, Angela Baby được bắt gặp xuất hiện cùng hội chị em tại 1 buổi concert. Người đẹp "quẩy" hết mình, vui vẻ cười nói cả buổi. Lại một lần nữa, Huỳnh Hiểu Minh hoàn toàn vắng bóng trong chuyến đi chơi riêng của bà xã.

Angela Baby xuất hiện tại concert âm nhạc với hình ảnh rạng ngời, tươi tắn

Hội chị em thân thiết của Baby cũng góp mặt chung vui tại đây

Tuy nhiên, có 1 chi tiết khiến truyền thông nghi ngờ đó chính là việc Angela Baby tới đây vì một mỹ nam kém tới 10 tuổi, đó chính là Tiểu Quỷ Vương Lâm Khải (nghệ danh Lil Ghost).

Vương Lâm Khải là thí sinh The Rap Of China 1, Idol Producer 1 và là cựu thành viên nhóm NINE PERCENT. Ngay khi Angela Baby tới đây, đúng lúc Vương Lâm Khải xuất hiện và trình diễn trên sân khấu, chính vì vậy Cnet mới cho rằng bà xã Huỳnh Hiểu Minh tới đây là để cổ vũ cho anh chàng này.

Vương Lâm Khải tại buổi concert có sự cổ vũ của Angela Baby

Cnet đều tỏ ra bất ngờ vì không biết tới mối quan hệ giữa Baby và anh chàng rapper này

