HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ Vạn Thịnh Phát: Sau 10 đợt chi trả, trái chủ đã nhận được bao nhiêu tiền?

Tân Châu
|

Đợt chi trả thứ 10, THADS TPHCM chi hơn 318 tỷ đồng, lũy kế đã thanh toán hơn 12.358 tỷ đồng cho các trái chủ trong vụ án.

Ngày 1/8, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết đã tiếp tục thực hiện chi trả đợt 10 cho các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm, với số tiền hơn 318,1 tỷ đồng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Sau 10 đợt chi trả , trái chủ đã nhận được bao nhiêu tiền năm 2026 - Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Lan trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Thông cáo của THADS TPHCM cho hay, số tiền chi trả đợt 10 này được thu từ các cá nhân, tổ chức hoàn trả và việc xử lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Tổng số tiền thực hiện chi trả là 318 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 1,0575% số tiền phải thi hành án.

Trong đợt chi trả này, THADS TPHCM đã thanh toán cho 42.607 trái chủ. Đồng thời, cơ quan thi hành án thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 501 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản để nhận tiền.

Theo bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của TAND TPHCM và bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 của TAND cấp cao tại TPHCM, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Số người được thi hành án theo các phụ lục của bản án là 43.108 người, liên quan các mã trái phiếu QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10. Đối với các mã trái phiếu không nằm trong bản án đã xét xử, THADS TPHCM không tổ chức thi hành án và không thực hiện chi trả.

Trước đợt 10, THADS TPHCM đã thực hiện 9 đợt thanh toán. Trong đó, đợt 1 được thực hiện ngày 25/6/2025 với hơn 7.464 tỷ đồng; đợt 2 hơn 738,5 tỷ đồng; đợt 3 hơn 376,1 tỷ đồng; đợt 4 gần 300 tỷ đồng.

Các đợt tiếp theo lần lượt được thực hiện với số tiền hơn 205,7 tỷ đồng, 271,9 tỷ đồng, 704,1 tỷ đồng, 250,4 tỷ đồng và đợt 9 hơn 1.732 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 30/7, THADS TPHCM đã thanh toán bổ sung các đợt từ 1 đến 9 đối với những trường hợp chuyển giao quyền, nghĩa vụ về thi hành án và cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin tài khoản.

THADS TPHCM cho biết, kể từ ngày 1/7/2026, Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và Thông tư 72/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực. Theo đó, một số trường hợp được miễn, giảm phí thi hành án dân sự theo quy định.

Đối với các đợt chi trả tiếp theo, trái chủ thuộc diện được xem xét miễn, giảm phí cần nộp đơn đề nghị kèm tài liệu chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định.

Hiện THADS TPHCM tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và những cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Lan. Cơ quan này cũng yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm của hai giai đoạn.

Theo THADS TPHCM, khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục thực hiện các đợt chi trả tiếp theo, nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ .

THADS TPHCM đồng thời khuyến cáo người được thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập các đường link không chính thống; thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của cơ quan thi hành án và không tụ tập đông người, tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.

Điều tra 830 lượt giao dịch với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng: Khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Thị Tuyết SN 1964 và 2 chủ nợ khác
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

TAND TPHCM

Trương Mỹ Lan

Bộ tài chính

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại