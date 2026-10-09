HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ tung tin "Đại sứ du lịch lây bệnh xã hội cho 22 người": Cái giá phải trả cho người đăng tin

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Người chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác là L.C.H. (30 tuổi, trú xã Lao Bả, tỉnh Quảng Trị).

Liên quan đến sự việc chị L.T.Y.N. (24 tuổi, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) trình báo Công an xã Lao Bảo về việc bản thân bị tung tin đồn đi đánh pickleball “lây bệnh xã hội cho 22 người”, ngày 9/10, Công an xã Lao Bảo cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính L.C.H. (30 tuổi, trú xã Lao Bảo) về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên.

Trước đó, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị N., Công an xã Lao Bảo đã vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan. Qua xác minh xác định, người đăng tải nội dung vi phạm là L.C.H.

Ngày 8/10, Trưởng Công an xã Lao Bảo đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền đối với L.C.H., mức phạt 10 triệu đồng.

Vụ tung tin "Đại sứ du lịch lây bệnh xã hội cho 22 người": Cái giá phải trả cho người đăng tin - Ảnh 1.

Anh L.C.H. (30 tuổi) bị phạt 10 triệu đồng. (Ảnh: Công an xã Lao Bảo)

Công an xã Lao Bảo khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ cần kiểm chứng thông tin. Tuyệt đối không lợi dụng không gian mạng để đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, theo trình báo, ngày 4/10, chị N. phát hiện một tài khoản Facebook công khai đăng tải bài viết có nội dung liên quan và ám chỉ đến mình. Nội dung bài viết nhắc đến “Đại sứ Du lịch 2021”, đánh pickleball lây bệnh xã hội cho 22 người, đồng thời nhắc đến địa danh Tân Thành, Lao Bảo.

Chị N. từng đạt danh hiệu “Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021”, quê ở xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa cũ), nay là xã Lao Bảo. Do đó, chị Nhi cho rằng bài đăng đang ám chỉ đến mình. Thông tin này sau đó được nhiều người chụp màn hình, chia sẻ, lan truyền, gây ảnh hưởng lớn đến danh dự, uy tín và cuộc sống của chị N.

Sau đó, chị N. đã có đơn trình báo gửi cơ quan chức năng.

Cô gái Việt yêu thiếu gia Ấn Độ, “mất điểm” với bố mẹ chồng ngay lần đầu gọi video, cái kết bất ngờ
Tags

Đại sứ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại