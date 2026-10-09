Vụ tung tin "Đại sứ du lịch lây bệnh xã hội cho 22 người": Cái giá phải trả cho người đăng tin

Người chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác là L.C.H. (30 tuổi, trú xã Lao Bả, tỉnh Quảng Trị).

Liên quan đến sự việc chị L.T.Y.N. (24 tuổi, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) trình báo Công an xã Lao Bảo về việc bản thân bị tung tin đồn đi đánh pickleball “lây bệnh xã hội cho 22 người”, ngày 9/10, Công an xã Lao Bảo cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính L.C.H. (30 tuổi, trú xã Lao Bảo) về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên.

Trước đó, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị N., Công an xã Lao Bảo đã vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan. Qua xác minh xác định, người đăng tải nội dung vi phạm là L.C.H.

Ngày 8/10, Trưởng Công an xã Lao Bảo đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền đối với L.C.H., mức phạt 10 triệu đồng.

Anh L.C.H. (30 tuổi) bị phạt 10 triệu đồng. (Ảnh: Công an xã Lao Bảo)

Công an xã Lao Bảo khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ cần kiểm chứng thông tin. Tuyệt đối không lợi dụng không gian mạng để đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, theo trình báo, ngày 4/10, chị N. phát hiện một tài khoản Facebook công khai đăng tải bài viết có nội dung liên quan và ám chỉ đến mình. Nội dung bài viết nhắc đến “Đại sứ Du lịch 2021”, đánh pickleball lây bệnh xã hội cho 22 người, đồng thời nhắc đến địa danh Tân Thành, Lao Bảo.

Chị N. từng đạt danh hiệu “Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021”, quê ở xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa cũ), nay là xã Lao Bảo. Do đó, chị Nhi cho rằng bài đăng đang ám chỉ đến mình. Thông tin này sau đó được nhiều người chụp màn hình, chia sẻ, lan truyền, gây ảnh hưởng lớn đến danh dự, uy tín và cuộc sống của chị N.

Sau đó, chị N. đã có đơn trình báo gửi cơ quan chức năng.