HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ trọng án khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh: Danh tính hung thủ sinh năm 1990

Chi Chi
|

Công an đã chính thức công bố thông tin ban đầu vụ án xảy ra tại phường Việt Yên (Bắc Ninh).

Tối ngày 20/6/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Khoảng 18h00’ cùng ngày, TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra vụ “Giết người”.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nội dung vụ việc.

Án mạng 4 người tử vong ở Bắc Ninh: Danh tính hung thủ sinh năm 1990 - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: CA Bắc Ninh

Bước đầu xác định: Khoảng 18h00’ cùng ngày, tại gia đình ông N.V.C, sinh năm 1965, trú tại TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên, do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N, sinh năm 1995 (con đẻ ông C), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh dùng dao chém chị N; cháu N.H.P, sinh năm 2016 (con chị N); cháu N.B.B, sinh năm 2020 (con chị N) và chị N.B.N, sinh năm 2011 (con nuôi ông C); sau đó đối tượng tự kết thúc cuộc đời của bản thân.

Hậu quả: Chị N (con đẻ ông C), cháu P, cháu B và đối tượng Tuyên tử vong; chị N (con nuôi ông C) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra theo quy định.

Thảm án nghi mâu thuẫn tình cảm, sát hại người mẹ cùng 2 con nhỏ rồi tự sát


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

án mạng

Tin ngắn

báo mới

vụ án giết người

Phụ nữ

Hay độc lạ

4 người tử vong ở Bắc Ninh

án mạng 4 người tử vong ở Bắc Ninh

giét người

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại