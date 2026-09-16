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Vũ Thuý Quỳnh - Đức Phạm sau ồn ào với Diệp Lâm Anh?

Minh Ngọc
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Ồn ào bắt nguồn từ việc Diệp Lâm Anh lên tiếng bày tỏ bức xúc khi phát hiện con gái xuất hiện tại một sự kiện thương mại mà cô không được thông báo trước.

Những ngày qua, Vũ Thúy Quỳnh và Diệp Lâm Anh trở thành hai cái tên được bàn luận trên mạng xã hội. Ồn ào bắt nguồn từ việc Diệp Lâm Anh lên tiếng bày tỏ bức xúc khi phát hiện con gái xuất hiện tại một sự kiện thương mại mà cô không được thông báo trước.

Giữa lúc sự việc vẫn nhận được sự quan tâm, mới đây, Vũ Thúy Quỳnh đăng tải story ghi lại khoảnh khắc chơi game cùng bạn bè. Đáng chú ý, trong hình ảnh được chia sẻ, một tài khoản được cho là của Đức Phạm xuất hiện trong cùng trận đấu. Cả hai được nhìn thấy cùng tham gia một ván game online.

Trước đó, người đẹp 9x từng tiết lộ cô quen doanh nhân Đức Phạm khi cùng đam mê chuyện chơi game. Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ: "Quỳnh ngày xưa là người nghiện chơi game L.Q đó mọi người. Xong ông (Đức Phạm - PV) thấy mình chơi cũng hỏi. Ông giới thiệu 1 game khác của ông cho mình chơi thử. Bắt đầu là từ game đó mọi người, không phải pickleball đâu".

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Sau lời giải thích từ Vũ Thúy Quỳnh, Diệp Lâm Anh tiếp tục để lại bình luận phản hồi. Nữ diễn viên cho rằng dù bé có đòi cũng cần phải thông báo với mẹ đẻ. Đáng chú ý, Diệp Lâm Anh còn cho rằng điều khiến cô không hài lòng là cách Vũ Thúy Quỳnh phản ứng sau khi sự việc được chú ý. "Thứ mà em ấy làm đầu tiên là giải thích và xoa dịu CĐM. Hay thật chứ!", cô viết.

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Diệp Lâm Anh viết: "Ngoài việc 'bế đi thôi' thì làm gì còn lý do gì khác. Một câu tử tế sau khi lạm quyền với con cái người ta cũng chưa thấy mở miệng ra mà sao em ấy cứ tìm cách lấp liếm. Thấy thương quá, cứ như mới sinh ra trên cuộc đời nên không biết phép tắc, tôn trọng gì ai. Biết là rất nhạy cảm vẫn cố tình đưa con bé đi.

Xong rồi lại đổ tại con bé nó đòi thì nói gì được nữa. Bé có đòi thì cũng phải nhắn với mẹ đẻ 1 tiếng nếu muốn đưa con bé đi sự kiện có truyền thông nha. Không có bố đẻ đi cùng thì mối quan hệ này chưa biết gọi là gì? Thứ mà em ấy làm đầu tiên là giải thích và xoa dịu cộng đồng mạng. Hay thật chứ! Các mom có con nhỏ mà người ta thích thì đưa con mình đi không cần ý kiến của mình coi có được không?".

- Ảnh 4.

Hiện tại, Đức Phạm đang hẹn hò với Vũ Thúy Quỳnh. Cặp đôi từng nhiều lần xuất hiện bên nhau và chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm được cho là đang chuẩn bị đón con chung. Trong khi đó, Diệp Lâm Anh cũng có cuộc sống riêng sau khi ly hôn, dành thời gian cho công việc, chăm sóc hai con và đang hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi Phạm Kiên.

- Ảnh 5.
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Tags

Vũ Thúy Quỳnh

Đức Phạm

diệp lâm anh

sao Việt

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