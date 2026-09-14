Bài đăng tìm bố cho con kèm tìm chồng của nữ nghệ sĩ này khiến dân mạng xôn xao.

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân và từng cho biết chưa dám nghĩ đến chuyện tình cảm vì ám ảnh cuộc hôn nhân đổ vỡ, diễn viên Đinh Thị Thúy Hà bất ngờ có màn "tuyển chồng" đầy hài hước. Nữ diễn viên đưa ra một tiêu chí đặc biệt: người đàn ông sinh năm 1979.

Trên trang cá nhân, Thúy Hà viết: "Tìm bố cho con nhưng không phải lấy mẹ có vẻ không ăn thua, cả nửa năm không tìm được ông bố nào! Vậy…giờ nói: Tìm bố cho con kèm luôn cả làm chồng của mẹ thì không biết có thành công không nhỉ? Chỉ cần người sinh năm 1979 làm bố cho con. Việc còn lại thì mẹ cân hết".

Bài đăng "tìm chồng" gây chú ý của diễn viên Thúy Hà

Bài đăng "tìm chồng” vừa dí dỏm vừa khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ về những ám ảnh sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ở tuổi U50, cô đang có cuộc sống tương đối ổn định bên hai con trai và trở lại mạnh mẽ với công việc diễn xuất.

Hôn nhân lận đận, từng suy sụp khi ly hôn

Đinh Thị Thúy Hà sinh năm 1978 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc của Nhà hát Kịch Hà Nội. Tên tuổi cô được khán giả biết đến rộng rãi sau vai Hạnh trong bộ phim điện ảnh Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Bộ phim ra mắt năm 2001 và trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Sau Bến không chồng, Thúy Hà tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình như Bí mật Eva, Mưa bóng mây... Cô từng gây ấn tượng với hình ảnh những người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó, nhưng cũng có thời điểm chủ động thay đổi hình tượng bằng những vai cá tính hơn.

Thúy Hà là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và màn ảnh nhỏ phía Bắc

Khi sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên kết hôn và lựa chọn tạm gác việc đóng phim để chăm sóc gia đình. Thúy Hà từng chia sẻ rằng khi đó, chồng và gia đình chồng không ủng hộ việc cô phải đi quay liên tục. Vì vậy, cô chấp nhận lui về, duy trì công việc ở nhà hát và làm thêm kinh doanh bất động sản, nhà hàng để có thời gian vun vén gia đình. Tuy nhiên, sau tất cả những hy sinh ấy, cuộc hôn nhân của cô vẫn đi đến đổ vỡ sau hơn một thập kỷ chung sống

Từ đó, Thúy Hà trở thành mẹ đơn thân nuôi hai con trai. Đáng nhớ, nữ diễn viên từng trải qua hai phiên tòa trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Cô kể có thời điểm bản thân suy sụp đến mức gần như không ăn uống suốt 11 ngày, chỉ khóc và không biết tương lai của mình cùng hai con sẽ ra sao.

Xinh đẹp, tài năng, nhưng nữ diễn viên lại lận đận trong hôn nhân

Trong những ngày khó khăn nhất, hai con trai lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Thúy Hà kể các con đếm từng ngày cô không ăn uống và động viên mẹ phải biết yêu thương bản thân. Chính những lời nói ấy giúp cô dần đứng dậy sau cú sốc.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân ở tuổi U50

Sau ly hôn, Thúy Hà lựa chọn tập trung vào công việc và chăm sóc hai con. Nữ diễn viên từng thừa nhận cô đã có thời điểm ra khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng, trong khi trước đó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh phải một mình nuôi con.

Chính biến cố ấy khiến Thúy Hà thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Cô trở lại nghệ thuật, đồng thời làm kinh doanh và tích lũy tài chính. Sau một thời gian làm việc liên tục, nữ diễn viên bắt đầu trở lại với lĩnh vực bất động sản. Cô cho biết cuộc sống dần ổn định hơn và bản thân cũng có khả năng chủ động lo cho các con.

Sau khi ly hôn, Thúy Hà làm mẹ đơn thân, dành phần lớn sự quan tâm cho hai con

Hiện tại, hai con trai của Thúy Hà đã lớn. Nữ diễn viên cho biết các con từng có ý định theo nghệ thuật giống mẹ, nhưng cô không khuyến khích. Cô muốn các con nhìn thấy những khó khăn của nghề diễn trước khi quyết định tương lai. Người con lớn từng muốn thi vào trường nghệ thuật, nhưng sau đó lựa chọn học Quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại thương.

Thúy Hà cũng từng nói rằng chính trải nghiệm của bản thân khiến cô không muốn các con bước vào con đường quá nhiều thử thách. Với cô, nghệ sĩ phải đối diện với lịch trình xa nhà, áp lực nghề nghiệp và cả những định kiến không dễ dàng.

Sắc vóc trẻ trung của Thúy Hà ở tuổi U50

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, cuộc sống của Thúy Hà hiện đã ổn định hơn. Ở tuổi U50, cô vẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất, đồng thời dành phần lớn sự quan tâm cho hai con trai đã trưởng thành. Năm 2025, cô gây chú ý khi tham gia Mưa đỏ, vào vai một nữ cán bộ ngoại giao trong thời chiến.

Với nữ diễn viên, việc được trở lại điện ảnh sau một thời gian dài là niềm vui lớn. Cô cũng nhìn nhận những gì mình nhận được từ nghề là sự ghi nhận xứng đáng sau nhiều năm tạm dừng để chăm sóc gia đình.