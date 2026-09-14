Mẹ đơn thân 4 con là "nữ hoàng nhạc đỏ" nói về điều khát khao nhất sau những dối lừa

Động thái của "nữ hoàng nhạc đỏ" gây chú ý.

Mới đây, Anh Thơ đăng tải một chia sẻ đầy cảm xúc: "Sau tất cả những trầy xước, những dối lừa và những tháng năm bôn ba nơi xứ lạ, điều ta khát khao nhất đôi khi chẳng phải là vinh hoa, mà chỉ là được ngồi bên mẹ, nghe mẹ gọi một tiếng thân thương, để thấy lòng mình nhẹ lại. Đời người trăm ngả, nhưng tình mẹ vẫn vẹn nguyên bốn mùa. Về với mẹ ta thôi… khi còn có thể".

Tâm sự của Anh Thơ gây chú ý bởi phía sau hình ảnh một nữ nghệ sĩ thành công, luôn xuất hiện chỉn chu trên sân khấu là một người phụ nữ đã trải qua không ít biến cố trong cuộc sống. Nhiều chia sẻ gần đây của Anh Thơ cũng cho thấy cô luôn hướng về gia đình và tìm thấy sự bình yên từ những điều giản dị.

Anh Thơ gây chú ý khi chia sẻ đầy cảm xúc về mẹ

Anh Thơ sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với chất giọng soprano cao, vang, trong sáng và giàu cảm xúc, cô trở thành một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc cách mạng và thính phòng Việt Nam.

Tên tuổi Anh Thơ gắn với nhiều ca khúc quen thuộc như Xa khơi, Người con gái sông La, Tình em, Khúc hát sông quê, Tình ta biển bạc đồng xanh... Cô cũng từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc, trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trong những chương trình nghệ thuật lớn.

Không chỉ hoạt động biểu diễn, Anh Thơ còn làm công tác giảng dạy thanh nhạc. Nữ ca sĩ từng giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2022, cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học.

Nhờ sự nghiệp bền bỉ cùng phong cách biểu diễn đặc trưng, Anh Thơ được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng nhạc đỏ". Ở tuổi 50, cô vẫn tích cực đi diễn và xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện âm nhạc. Gần đây, nữ ca sĩ còn đăng tải những video thể hiện các ca khúc trẻ bên cạnh dòng nhạc sở trường, nhận được sự quan tâm của khán giả.

Những hình ảnh đời thường của Anh Thơ

Nếu sự nghiệp của Anh Thơ có nhiều dấu son, thì đời sống riêng của cô lại trải qua không ít thăng trầm. Sau đổ vỡ hôn nhân, nữ ca sĩ trở thành mẹ đơn thân của 4 người con và dành nhiều tâm sức cho gia đình. Báo chí từng đưa tin cô chủ động đầu tư cho việc học tập, trải nghiệm của các con và coi các con là động lực để mình tiếp tục cố gắng.

Trước đó, Anh Thơ từng chia sẻ về cảm giác lo sợ cô độc khi bước vào một mối quan hệ mới. Cô cho rằng việc có 4 người con khiến bản thân càng thận trọng trong chuyện tình cảm. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn lựa chọn cách sống lạc quan, tiếp tục đi hát, giảng dạy và chăm sóc các con.

Đáng chú ý, trong những chia sẻ gần đây, hình ảnh người mẹ xuất hiện nhiều hơn trong tâm tư của Anh Thơ. Hồi tháng 3/2026, cô từng viết về nỗi nhớ nhà, nhớ bữa cơm mẹ nấu và tiếng mẹ gọi mỗi khi bản thân đi xa.

Vì thế, câu nói "Về với mẹ ta thôi… khi còn có thể" không chỉ là một lời nhắn giàu cảm xúc. Với Anh Thơ, sau những năm tháng bận rộn với sân khấu, công việc và hành trình một mình chăm sóc 4 người con, có lẽ điều khiến cô mong mỏi nhất vẫn là được trở về bên người mẹ của mình, tìm lại cảm giác bình yên mà những vinh hoa của cuộc đời đôi khi không thể mang đến.