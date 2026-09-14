Lý do hoa hậu Ngọc Hân đi xin việc ở tuổi U40

Ở tuổi U40, khi đã có hơn 16 năm hoạt động sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân vẫn chủ động chuẩn bị hồ sơ để tìm kiếm một công việc mới.

Cách đây không lâu, hoa hậu Ngọc Hân đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đang chuẩn bị hồ sơ xin việc, kèm dòng trạng thái đầy hào hứng: "U40 vẫn làm hồ sơ đi xin việc, tinh thần phơi phới tuổi đôi mươi". Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi nhiều người không nghĩ một hoa hậu đã có sự nghiệp ổn định lại chủ động bắt đầu hành trình tìm việc ở độ tuổi này.

Tuy nhiên, chia sẻ với Dân trí, Ngọc Hân cho biết cô không ngại khi đi xin việc. Nàng hậu 8X cho rằng việc bước vào một môi trường mới ở tuổi trưởng thành hoàn toàn không đáng ngại. Trái lại, những điều chưa biết khiến cô cảm thấy hứng thú bởi đó là cơ hội để học hỏi, thử nghiệm và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm.

Ngọc Hân muốn trở thành một giảng viên đại học

Lý do quan trọng phía sau quyết định này là Ngọc Hân đang chuẩn bị bước sang một hành trình nghề nghiệp mới: trở thành giảng viên đại học. Người đẹp tâm sự rằng cô mong muốn theo nghề giáo bởi ông nội từng là giáo viên chuyên Toán ở Hải Phòng.

Để chuẩn bị cho hướng đi này, cô nghiêm túc đầu tư vào việc học. Trước đó, Ngọc Hân đã theo học cao học chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam. Cô từng xem việc học thạc sĩ là nền tảng cần thiết nếu sau này muốn đứng lớp, đồng thời giúp bổ trợ cho công việc thiết kế áo dài mà cô theo đuổi nhiều năm.

Quyết định tìm việc mới của Ngọc Hân diễn ra trong giai đoạn cuộc sống riêng của cô cũng có nhiều thay đổi. Hoa hậu Việt Nam 2010 kết hôn với ông xã Phạm Phú Đạt vào tháng 12/2022, sau hơn một thập kỷ gắn bó. Chồng cô làm việc trong ngành ngoại giao.

Ngọc Hân bên chồng và con trai

Tháng 8/2025, tổ ấm của Ngọc Hân đón con trai đầu lòng. Sau khi sinh con, Ngọc Hân từng chia sẻ về những bỡ ngỡ trong lần đầu làm mẹ, đồng thời cho biết cô lựa chọn cách chăm sóc phù hợp để có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Trước và sau khi có con, Ngọc Hân vẫn duy trì nhịp làm việc khá bận rộn. Cô điều hành cửa hàng áo dài tại Hà Nội, tham gia các hoạt động liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và từng tư vấn truyền thông cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.