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MC Cát Tường: "Em sắp lấy chồng rồi cả nhà ơi!"

PV
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"Cát Tường rất vui, rất hoan hỉ", nữ MC chia sẻ.

Mới đây, MC Cát Tường đăng loạt ảnh cô chụp tại Tokyo kèm dòng trạng thái: “Ngày cuối ở Tokyo... Em sắp lấy chồng rồi cả nhà ơi. Cả nhà xem clip bên dưới nha”. Kèm dòng trạng thái, nữ nghệ sĩ đăng những hình ảnh trong chuyến đi và một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô ghé thăm một ngôi chùa ở Nhật Bản để xin quẻ may mắn. Nữ MC tỏ ra vô cùng vui vẻ khi nhận được lá xăm có nhiều nội dung đúng với những điều cô cầu nguyện.

MC Cát Tường thông báo sắp kết hôn sau chuyến du lịch thú vị tại Tokyo - Ảnh 1.

MC Cát Tường thông báo sắp kết hôn sau chuyến du lịch thú vị tại Tokyo - Ảnh 2.

Cát Tường vừa có chuyến du lịch ở Nhật Bản

Cát Tường hào hứng chia sẻ trong clip: "Xuất sắc, Cát Tường rất vui, rất hoan hỉ nha quý vị. Sao mà lá xăm đúng hết những gì mình cầu nguyện luôn. Đây, tôi đọc cho mọi người xem: 'Số 12 vận may tốt. Khi mùa xuân đến, cây liễu đâm chồi nảy lộc, cũng như hoa nở trên những cành già, điều tốt lành sẽ đến. Vẫn còn sương giá và tuyết, nhưng niềm hạnh phúc rực rỡ vẫn hiện hữu.

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Vận may của bạn vẫn tốt lành, điều ước của bạn không bao giờ bị hủy hoại. Điều ước của bạn sẽ thành hiện thực. Người bệnh sẽ khỏi bệnh. Đồ vật bị mất sẽ được tìm thấy. Người bạn đang chờ đợi sẽ đến nhưng muộn. Việc xây nhà mới và chuyển nhà đều thuận lợi. Chuyến đi không gặp vấn đề gì. Hôn nhân và việc làm đều tốt đẹp'. Một lá xăm tuyệt vời luôn, tôi sẽ mang về và bỏ trong ví".

MC Cát Tường thông báo sắp kết hôn sau chuyến du lịch thú vị tại Tokyo - Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ cô bốc được quẻ xăm hôn nhân cực tốt

Động thái này của Cát Tườn khiến khán giả nhớ đến những chia sẻ trước đây của cô về chuyện tình cảm. Hồi tháng 6/2026, Cát Tường từng chia sẻ thẳng về cuộc sống tình cảm trong một livestream. Nữ nghệ sĩ nói: "Tôi có đầy, chẳng qua tôi không công khai thôi", đồng thời khẳng định mình vẫn thích đàn ông. Cô cũng cho biết hiện tại bản thân chọn lọc hơn trong công việc và cuộc sống.

Ở tuổi 50, Cát Tường vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật nhưng có xu hướng lựa chọn công việc phù hợp hơn. Nữ nghệ sĩ vẫn làm YouTube, diễn kịch và dành thời gian cho những chuyến đi. Cô cho biết mình làm 2 kênh YouTube, đăng nhiều video mỗi tuần và liên tục kết hợp công việc với du lịch.

Chuyện lố của Đàm Vĩnh Hưng
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Cát tường

Tokyo

mc

sao Việt

nữ nghệ sĩ

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