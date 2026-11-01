Vũ Thuý Quỳnh chi tiền ở cữ 5 sao, hé lộ thông tin đặc biệt của con gái

Vũ Thuý Quỳnh tận hưởng dịch vụ ở cữ cao cấp tại một trung tâm ở TP.HCM.

Từ khi công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Đức Phạm vào cuối năm 2025, cuộc sống riêng tư của Vũ Thúy Quỳnh nhận được nhiều sự quan tâm. Trong suốt thai kỳ, người đẹp vẫn duy trì lịch trình khá bận rộn, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, đồng thời livestream bán hàng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khoảng nửa tháng trở lại đây, nàng hậu bất ngờ ít lộ diện hơn, làm dấy lên nghi vấn đã bí mật chào đón con đầu lòng.

Mới đây, Một trung tâm ở cữ cao cấp tại TP.HCM xác nhận Vũ Thuý Quỳnh đang sử dụng dịch vụ tại đây. Theo những hình ảnh được chia sẻ, người đẹp lựa chọn hạng phòng cao cấp với không gian rộng rãi, tiện nghi chẳng khác nào một căn hộ riêng. Đây là nơi mẹ và em bé được chăm sóc trong giai đoạn đầu sau sinh, với đầy đủ điều kiện phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và hồi phục.

Đáng chú ý, trung tâm còn hé lộ con gái của Vũ Thúy Quỳnh có tên thân mật là Summer. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, bởi đây là một trong những thông tin hiếm hoi về nhóc tỳ được chia sẻ kể từ khi nàng hậu vướng nghi vấn sinh con. Với lựa chọn dịch vụ cao cấp cùng không gian ở cữ tiện nghi, nhiều người cho rằng Vũ Thúy Quỳnh đã đầu tư không ít cho hành trình chăm sóc mẹ và bé sau sinh.

Vũ Thuý Quỳnh ở cữ tại một trung tâm cao cấp ở TP.HCM. Thư chào mừng có dòng chữ "Mẹ Vũ Thuý Quỳnh và bé Summer"

Trong khi đó, trên trang cá nhân, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 vẫn chưa trực tiếp chia sẻ về việc sinh nở hay công khai hình ảnh con gái. Những nội dung gần đây của cô chủ yếu xoay quanh công việc, khiến thông tin từ trung tâm càng nhận được sự quan tâm. Dù vậy, người đẹp vẫn chưa có chia sẻ chính thức về thời điểm sinh con cũng như những thông tin cụ thể khác của nhóc tỳ.

Trong các vlog mới, Vũ Thuý Quỳnh gọi Đức Phạm là "chồng"

Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tiếp đó, cô góp mặt trong Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 trước khi đăng quang Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Với hành trình hoạt động liên tục ở các sân chơi nhan sắc, Vũ Thúy Quỳnh xây dựng được lượng người hâm mộ đáng kể.

Bạn trai của nàng hậu, doanh nhân Đức Phạm, cũng là nhân vật nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội. Anh được biết đến là một doanh nhân có điều kiện kinh tế, từng vướng ồn ào liên quan đến cuộc hôn nhân với một cựu người mẫu nổi tiếng. Mối quan hệ giữa Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh trở thành tâm điểm bàn tán sau khi cả hai công khai hẹn hò vào cuối năm 2025.

Hồi cuối tháng 8/2026, Đức Phạm từng gây chú ý khi trở lại mạng xã hội sau khoảng 7 tháng vắng bóng. Trong bài đăng, nam doanh nhân chia sẻ những suy nghĩ về trách nhiệm, gia đình và mong muốn thay đổi để trở thành chỗ dựa cho những người thân yêu. Anh viết: "Con biết điều bố lo lắng con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa. Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình. Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi".

Đức Phạm từng hạnh phúc thông báo niềm vui của gia đình nhỏ

Ảnh: FBNV