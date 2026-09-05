HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ nữ du học sinh bị sát hại tại Hàn Quốc: Giảng viên thừa nhận quan hệ tình cảm, gây án vì sợ mất việc

Phạm Trang
|

Vụ án phân xác xảy ra tại thành phố Gyeongsan, tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) gây chấn động dư luận. Giảng viên đại học người Trung Quốc, 31 tuổi bị cáo buộc sát hại nữ du học sinh người Trung Quốc 25 tuổi.

Ngày 4/9, cảnh sát cho biết đã chuyển nghi phạm đến cơ quan công tố để điều tra về các cáo buộc giết người, phi tang thi thể, bỏ lại và che giấu thi thể, cùng hành vi cản trở hoạt động công vụ bằng thủ đoạn gian dối.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nghi phạm Trịnh XX (31 tuổi) bị cáo buộc siết cổ sát hại nữ du học sinh Wenwen (25 tuổi) tại nơi ở ở khu Hayang, thành phố Gyeongsan vào khoảng 6h ngày 20/8.

Sau đó, nghi phạm tìm cách phi tang thi thể tại 5 địa điểm thuộc Gyeongsan, Gyeongju, Sangju, Daegu và Gunpo, gồm khu vực núi, ven sông và bãi rác. Một phần được cho là vẫn được giấu tại nơi ở của nghi phạm. Cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm những phần còn lại.

Vụ nữ du học sinh bị sát hại tại Hàn Quốc gây chấn động dư luận 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh nghi phạm (Ảnh: Sở Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk)

Trong quá trình thẩm vấn, Trịnh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Wenwen. Theo lời khai, hai người xảy ra tranh cãi và Wenwen dọa sẽ báo với nhà trường về mối quan hệ này. Lo sợ có thể mất việc, Trịnh đã mất kiểm soát và gây ra vụ án.

Do nạn nhân đã tử vong nên rất khó xác định chính xác động cơ thực sự của vụ án. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra nói dối cho thấy lời khai trên của Trịnh là đúng. Kết quả điều tra cũng cho thấy hai người có quan hệ tình cảm.

Sau khi gây án, Trịnh được cho là đã tìm cách che giấu hành vi phạm tội bằng nhiều cách.

Nghi phạm mặc quần áo nữ để giả làm Wenwen, sau đó di chuyển bằng phương tiện công cộng đến ga Dongdaegu rồi tắt điện thoại của nạn nhân. Ngày hôm sau, Trịnh còn chủ động gọi điện trình báo, nói rằng Wenwen mất tích, nhằm đánh lạc hướng quá trình điều tra của cảnh sát.

Cảnh sát đã khám xét 14 địa điểm và thu giữ 214 vật chứng. Sau khi giám định 84 vật chứng, trong đó có công cụ gây án và các phần thi thể, cơ quan điều tra nhận định vụ án có dấu hiệu được lên kế hoạch từ trước.

Cảnh sát cũng tiến hành đánh giá nhân cách chống đối xã hội (PCL-R) đối với Jeong. Kết quả cho thấy nghi phạm không đạt ngưỡng 25 điểm để được xác định có đặc điểm nhân cách chống đối xã hội, qua đó loại trừ khả năng mắc bệnh tâm thần.

Cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục điều tra xem Trịnh có liên quan đến những vụ việc khác trong thời gian làm giảng viên đại học hay không. Bên cạnh đó, cảnh sát cho biết sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và các chi phí lưu trú tại Hàn Quốc.

Nguồn: ETtoday

Công bố hình ảnh bất ngờ của nghi phạm vụ nữ du học sinh Trung Quốc bị sát hại do camera an ninh ghi lại
Tags

Hàn Quốc

du học sinh

Giảng viên

nữ du học sinh

nữ du học sinh bị sát hại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại