Công bố hình ảnh bất ngờ của nghi phạm vụ nữ du học sinh Trung Quốc bị sát hại do camera an ninh ghi lại

Hình ảnh về nghi phạm tại Hàn Quốc được cho là đã sát hại nữ du học sinh Trung Quốc vừa công bố khiến công chúng không khỏi rùng mình.

Vụ việc một nữ du học sinh Trung Quốc nghi bị một giảng viên đại học (cũng mang quốc tịch Trung Quốc) tại Hàn Quốc sát hại đã khiến dư luận quốc tế rúng động. Danh tính và hình ảnh của nghi phạm vẫn được giữ kín trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, mới đây hình ảnh nghi phạm do camera an ninh ghi lại đã được công bố khiến dư luận không khỏi rùng mình.

Hình ảnh khó ngờ của nghi phạm do camera an ninh ghi lại

Hình ảnh từ camera giám sát quanh khu vực nơi ở của nghi phạm – được cảnh sát phân tích và công bố vào thứ Năm, 27/8 vừa qua, đã ghi lại những di chuyển của hắn trước và sau khi vụ án mạng xảy ra.

Hình ảnh cho thấy nạn nhân, một nữ du học sinh Trung Quốc xinh đẹp ngoài 20 tuổi đã đi đến nơi ở của nghi phạm tại Hayang-eup, Gyeongsan vào khoảng 2 giờ sáng ngày 20 tháng 8, tay kéo theo một chiếc vali.

Cô gặp nghi phạm và cả hai cùng bước vào tòa nhà mà không có dấu hiệu bị ép buộc nào: Hắn vào trước, còn cô gái đã theo sau ngay sau đó.

Nghi phạm xuất hiện trở lại trên camera an ninh vào khoảng 10 giờ 30 phút tối cùng ngày, tức khoảng 20 giờ sau thời điểm mà hắn khai với cảnh sát là lúc hắn sát hại nạn nhân.

Hình ảnh nghi phạm mặc váy, tay kéo vali rời khỏi tòa nhà. (Nguồn ảnh: Yonhap)

Trong đoạn phim, hắn mặc váy, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt, dường như nhằm mục đích giả dạng nạn nhân.

Người ta thấy hắn rời khỏi nơi ở, kéo theo một chiếc vali và đi về phía Ga Dongdaegu ở Daegu; tại đây, hắn đã tắt điện thoại của nạn nhân trong hành động mà cảnh sát cho là nhằm đánh lạc hướng cuộc điều tra.

Khoảng hai giờ sau, vào tầm nửa đêm, hắn quay lại nơi ở trong trang phục nam giới, bao gồm cả áo hoodie.

Ngày hôm sau, chính hắn đã báo vụ việc cho cảnh sát, tự nhận là bạn trai của nạn nhân và khai rằng cô đã mất tích sau khi đi đến Daegu.

Hình ảnh từ camera an ninh cũng cho thấy nghi phạm rời khỏi nơi ở một lần nữa vào khoảng 2 giờ 20 phút chiều ngày 21 tháng 8, vài giờ trước khi hắn báo tin sai sự thật về việc nạn nhân mất tích cho cảnh sát.

Hắn thản nhiên đi bộ vài chục mét đến một bãi rác gần đó; một tay hắn xách túi ni lông màu đen chứa vật thể có kích thước tương đương hai quả bóng đá, trong khi tay kia vẫn sử dụng điện thoại.

Nghi phạm khai động cơ sát hại nạn nhân

Về động cơ gây án, nghi phạm khai với cảnh sát rằng vụ giết người là hành động bộc phát, bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi với nạn nhân – người mà hắn cho biết có quan hệ tình cảm với mình.

Tuy nhiên, do nạn nhân đã qua đời, cảnh sát cho rằng nghi phạm có thể đang đưa ra những lời khai có lợi cho bản thân; do đó, họ đang tiến hành phân tích pháp y điện thoại của hắn cũng như thực hiện các cuộc điều tra bổ sung để xác minh bản chất thực sự trong mối quan hệ giữa hai người.

Danh tính nghi phạm vẫn chưa được công bố. (Nguồn ảnh: Yonhap)

Cảnh sát cũng đang sắp xếp lịch họp cho hội đồng công khai thông tin cá nhân; hội đồng này sẽ quyết định có công bố danh tính của nghi phạm hay không, dựa trên tính chất tàn bạo của vụ án.

Hôm thứ Sáu, 28/8 vừa qua, cảnh sát Hàn Quốc đưa ra thông báo cho biết người đàn ông bị cáo buộc sát hại một nữ sinh viên trao đổi người Trung Quốc tại Gyeongsan, tỉnh Bắc Gyeongsang, đang từ chối thực hiện bài kiểm tra chẩn đoán rối loạn nhân cách chống đối xã hội (tâm thần bệnh hoạn).

Sở Cảnh sát Gyeongsan đã cố gắng tiến hành bài kiểm tra đối với nghi phạm – người vừa bị bắt giữ chính thức vào ngày hôm trước với các cáo buộc giết người và cản trở người thi hành công vụ bằng hành vi gian dối.

Ban đầu, nghi phạm đã đồng ý thực hiện bài kiểm tra nhưng sau đó đột ngột thay đổi ý định.

Cảnh sát cho biết bài kiểm tra được thực hiện thông qua việc phỏng vấn đối tượng, do đó rất khó để tiến hành nếu không có sự hợp tác từ phía người này.

Người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc này bị cáo buộc đã sát hại nạn nhân – một nữ sinh viên ngoài 20 tuổi – tại nơi ở của hắn ở Hayang-eup, Gyeongsan vào rạng sáng ngày 20 tháng 8.

Cảnh sát cho biết nạn nhân đã đến Hàn Quốc để nhận bằng tốt nghiệp cao học. Nghi phạm, vốn là giảng viên tại trường đại học nơi nạn nhân theo học, bị cáo buộc đã phân xác nạn nhân sau khi gây án và phi tang các phần thi thể tại nhiều địa điểm khác nhau trên cả nước.

Gia Linh (Theo Mothership)