Vụ nhiều người kéo đến nhà tổ trưởng vì số gạo cất bên trong: Gạo để trao cho 300 công nhân kẹt lại

Sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip với thông tin "tổ trưởng giấu gạo", lãnh đạo xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã khẳng định với báo giới, sự việc chỉ là hiểu lầm và không như những gì được nêu trong đoạn clip. Số gạo này được ấp tự vận động từ các nhà hảo tâm, chứ không phải gạo hỗ trợ từ Nhà nước.

Chủ tịch UBND xã Bình Hưng - ông Trần Minh Hà thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, căn nhà chứa nhiều bao gạo trong đoạn clip là của tổ trưởng tổ dân phố 229, đồng thời là Trưởng Ban công tác mặt trận ấp 5, xã Bình Hưng. Giới chức địa phương đã mượn nhà này làm chốt trực dân phòng trong thời gian khu vực bị phong tỏa.



Tờ Sài Gòn giải phóng dẫn thông tin từ phía xã Bình Hưng cho biết, do văn phòng ấp 5 nhỏ và hay xảy ra mưa ngập, nên chính quyền đã giao cho tổ trưởng tổ dân phố 229 bảo quản hơn 2 tấn gạo. Số gạo này sẽ dành trao cho 300 công nhân xây dựng bị kẹt do dịch bệnh, tại khu lán trại Khu dân cư Đại Phúc ở ấp 5.

Nguồn trên đăng tải 2 hình ảnh trụ sở văn phòng ấp 5, trong đó, khi trời mưa, nước lênh láng ở cửa, ẩm thấp lan vào bên trong.

Văn phòng ấp 5 mỗi khi mưa xuống dễ bị ngập, ẩm thấp. Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Theo báo Pháp luật TP.HCM, sáng nay, UBND xã Bình Hưng cùng Ban Nhân dân ấp 5 trao gạo và trứng cho 300 công nhân nêu trên. Ông Trần Thanh Hùng (48 tuổi, một trong những công nhân được nhận quà) bày tỏ, dịch bệnh khiến ông không thể về quê. Song ông và những công nhân bị kẹt đều được giới chức xã hỗ trợ lương thực.

"Do thời gian giãn cách xã hội khá dài, hôm nay tôi và anh em làm chung tiếp tục nhận được gạo, trứng từ chính quyền địa phương. Chúng tôi rất cảm kích sự chăm lo này", ông Hùng nói trên báo Pháp luật TP.HCM.

Nhiều người kéo đến nhà của tổ trưởng. Ảnh: VOV

Lãnh đạo xã thông tin với Sài Gòn giải phóng, từ đầu tháng 6 tới nay, bà con tổ dân phố 229 được hỗ trợ hơn 10 đợt gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổ 229 cùng với tổ dân phố 234 đã có 80 trường hợp được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 09, hơn 300 trường hợp nhận túi an sinh xã hội.

Trước đó, trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người kéo đến căn nhà có chứa nhiều bao gạo. "Không có gạo ăn, tổ trưởng giấu gạo...", giọng một người đàn ông nói trong clip.

Sau đó, có sự xuất hiện của cán bộ công an ở cửa căn nhà có gạo.

Trả lời VOV, ông Đào Gia Vương (Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh) cho hay, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng Đảng ủy, UBND xã Bình Hưng đã xác minh sự việc. Theo đó, số gạo này được gửi tạm vào nhà của người đang công tác tại ấp chứ không hề có chuyện "lấy gạo mang đi giấu".

Còn ông Trương Phi Hùng (Bí thư Đảng ủy xã Bình Hưng) nói với nguồn trên: "Ấp 5 có vận động gạo từ một số nhà hỗ trợ. Tuy nhiên, do văn phòng ấp nằm trong khu quy hoạch nên bị ẩm thấp, nhà ông trưởng ấp có chỗ để nên Chi bộ ấp thống nhất để gửi tạm ở đó, bao giờ đi trao thì vận chuyển tiện hơn và cũng tính tới đảm bảo phòng chống dịch".



Ông Hùng cũng thông tin, công an xã Bình Hưng đã phối hợp với Đội An ninh Công an huyện Bình Chánh tiếp tục xác minh làm rõ việc phát tán clip lên mạng xã hội.

(Tổng hợp)