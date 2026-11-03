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Vụ người phụ nữ tử vong trong khách sạn ở Nha Trang: Hé lộ nguồn cơn, danh tính nạn nhân

Phương Châu
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Nạn nhân trú tại TP.HCM, vừa ra Nha Trang thăm bạn trai được ít ngày.

Liên quan đến sự việc phát hiện thi thể một người phụ nữ trong khách sạn tại Nha Trang, xảy ra sáng 3/11 gây xôn xao dư luận, thông tin trên báo Tiền Phong, chiều 3/11, các đơn vị chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Danh tính người phụ nữ tử vong trong vụ việc là bà T.T.T. (SN 1980, trú tại TP.HCM). Người đàn ông liên quan đến vụ việc là N.H.P. (SN 1977, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Vụ người phụ nữ tử vong trong khách sạn ở Nha Trang: Hé lộ nguồn cơn, danh tính nạn nhân - Ảnh 1.

Nạn nhân trong vụ việc là một phụ nữ 46 tuổi.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, quá trình điều tra ban đầu xác định bà T. và ông P. có quan hệ tình cảm. Bà T. từ TP.HCM ra Nha Trang thăm ông P. từ hôm 30/10. Cả hai đến thuê phòng ở tầng 2 khách sạn N.L. trên đường Ngọc Hân Công Chúa (phường Nam Nha Trang). Trong thời gian ở với nhau, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Tối 2/11, mâu thuẫn đỉnh điểm, ông P. bị tình nghi dùng kéo đâm nhiều nhát khiến bà T. tử vong. Đến rạng sáng 3/11, ông này đi theo cầu thang khách sạn lên ban công tầng 4, rồi đu theo đường dây cáp bên ngoài để xuống đất với ý định bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi đang đu cách mặt đất khoảng 10m thì ông P. bị rơi xuống vỉa hè. Sáng cùng ngày, người dân xung quanh phát hiện sự việc và đã đưa người đàn ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng bị thương nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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