Vụ ngoại tình rúng động ngành bảo hiểm Trung Quốc: Vợ phát hiện chồng mua 10 triệu NDT bảo hiểm giúp "tiểu tam" thăng chức làm quản lý

Trong thời gian quen nhau, người chồng nhiều lần nhắn “anh nhớ em” và chuyển cho nữ nhân viên bảo hiểm 520 NDT - con số thường được dùng với hàm ý “anh yêu em”.

Một phụ nữ Trung Quốc phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với một nữ nhân viên bảo hiểm suốt 7 năm. Trong thời gian này, người chồng đã mua hơn 50 hợp đồng bảo hiểm với tổng phí trên 10 triệu nhân dân tệ (NDT), tương ứng khoảng gần 39 tỷ đồng thông qua chính người phụ nữ này.

Vụ việc sau đó trở thành tranh chấp pháp lý giữa người vợ, chồng, nữ nhân viên bảo hiểm và công ty bảo hiểm.

Theo Hongxing News, người đàn ông tên Guo sống tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, kết hôn với bà Zhen và có một con gái 2 tuổi.

Năm 2017, bà Zhen phát hiện chồng trao đổi những tin nhắn tình cảm với Li - nữ nhân viên bảo hiểm kém Guo 8 tuổi. Trong số này có tin nhắn “anh nhớ em” cùng nhiều lần Guo chuyển cho Li 520 NDT. Trong tiếng Trung, số 520 thường được sử dụng trên mạng với hàm ý “anh yêu em” vì cách phát âm gần giống câu nói này.

Vợ đau đớn phát hiện chồng ngoại tình suốt 7 năm với nữ nhân viên bán bảo hiểm - Ảnh minh họa SCMP

Đến năm 2024, trong thời gian nằm viện, Zhen phát hiện Guo đã mua các hợp đồng bảo hiểm y tế cho cô và con gái. Chi tiết này khiến người vợ nghi ngờ chồng vẫn duy trì mối quan hệ với Li.

Zhen bắt đầu kiểm tra các giao dịch và phát hiện trong 7 năm, Guo đã chuyển cho Li hơn 3 triệu NDT (11,5 tỷ đồng).

Hồ sơ bảo hiểm cũng cho thấy Guo đã mua hơn 50 hợp đồng thông qua Li, với tổng số tiền phí bảo hiểm trên 10 triệu NDT (gần 39 tỷ đồng). Trong thời gian này, Li được thăng chức quản lý tại công ty bảo hiểm.

Cho rằng chồng đã sử dụng tài sản chung của gia đình để thực hiện những giao dịch này, Zhen khởi kiện Guo, Li và công ty bảo hiểm, yêu cầu hoàn trả số tiền phí bảo hiểm.

Người phụ nữ đồng thời yêu cầu Li trả lại hơn 3 triệu NDT mà Guo đã chuyển cho cô. Trong một vụ kiện riêng, Zhen còn yêu cầu chồng của Li cùng chịu trách nhiệm đối với khoản tiền này.

Hơn 180 lần đến khách sạn

Li phủ nhận có quan hệ tình cảm với Guo. Cô cho rằng hai người chỉ gặp nhau để bàn công việc và việc họ gặp nhau tại khách sạn không đồng nghĩa với việc có quan hệ bất chính.

Li cũng cho biết chính Guo là người muốn lấy lại tiền bảo hiểm vì không đủ khả năng tiếp tục đóng phí. Theo lời Li, ông Guo sau đó phối hợp với vợ để tìm cách thu hồi số tiền đã bỏ ra.

Tuy nhiên, hồ sơ cảnh sát cho thấy Guo thừa nhận đã cùng Li lưu trú tại khách sạn hơn 180 lần. Guo cũng cho biết mình sở hữu hơn chục bất động sản và không gặp khó khăn về tài chính.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án xác định Guo và Li có quan hệ tình cảm không phù hợp. Tòa yêu cầu Li hoàn trả cho Zhen khoảng 900.000 NDT tiền quà tặng mà cô nhận từ Guo, kèm tiền lãi.

Người vợ yêu cầu công ty bảo hiểm hoàn trả số tiền gần 39 tỷ đồng mà chồng bà đã mua 50 hợp đồng bảo hiểm - Ảnh minh họa SCMP

Trong khi đó, công ty bảo hiểm không đồng ý với lập luận cho rằng Guo mua các hợp đồng do bị Li tác động hoặc nhất thời mất kiểm soát. Doanh nghiệp cho rằng việc Guo liên tục mua bảo hiểm trong thời gian dài là những “quyết định hợp lý được khẳng định nhiều lần”.

Hiện, phần tranh chấp liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm hiện vẫn đang được xem xét.

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, với hơn 100 triệu lượt xem cho các bài đăng liên quan.

Một người dùng mạng bình luận: “Guo gọi đó là công việc với vợ, tình yêu với người tình và khoản đầu tư cho bản thân. Cuối cùng, anh ta chẳng nhận được gì ngoài một vụ kiện”.

Một người khác cho rằng việc đòi lại tiền từ người tình và việc hủy các hợp đồng bảo hiểm là hai vấn đề khác nhau. “Việc mua bảo hiểm về bản chất là một giao dịch hợp pháp và không thể đơn giản hủy bỏ”, người này viết.

Một ý kiến khác nhận xét: “Nếu nhìn từ góc độ của Li, có lẽ cô ấy xem mối quan hệ này không chỉ là chuyện tình cảm mà còn là một cơ hội kinh doanh”.